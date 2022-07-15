«Полумеры подходят к концу»: Нанесены удары по «располагам» ВСУ в вузах Николаева

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Новости Украины

Российские ракетные удары нанесены в здание Национального университета кораблестроения в Николаеве и Николаевского национального университета.

Украинские власти традиционно обвинили РФ в «терроризме» и «ударах по гражданским объектам». Однако опрошенные «ПолитНавигатором» эксперты объяснили – в Киеве вновь лукавят, здания вузов использовались в военных целях.

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«Больше оружия + более мощные санкции + признание России страной-спонсором терроризма = скорейшая победа над угрозой для всех демократических стран», – озвучил прошение к странам Запада руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

А николаевский губернатор Виталий Ким сокрушается по поводу все более туманных перспектив Украины как морской державы.

«Всего было два университета по кораблестроению на постсоветском пространстве. Это наш – николаевский и санкт-петербургский. Мне интересно, они заблокировали порты, море. Сейчас уничтожают порты, уничтожают кораблестроительный университет – единственный, который есть в принципе».

Впрочем, еще в апреле было известно, что вузы Николаева использовались украинскими боевиками, которые расквартировались там, опасаясь ударов по казармам. «Располаги» вооруженных формирований засекли на шестом этаже университета кораблестроения в микрорайоне Соляные. Об этом «ПолитНавигатору» напомнил николаевский активист Антимайдана Антон Половенко:

«Судя по движению вокруг сразу после взрыва, там действительно находились боевики. Беда в том, что не только в Николаеве, но и в других городах Украины, активно была применена тактика расселения воинских частей после того, как российская армия начала наносить удары по частям. Их стали расселять по школам, по детским садикам, по больницам, по университетам, рассказывая потом, что они были уничтожены. На самом деле, это, конечно, огромная беда для николаевцев, потому что идут обстрелы и это, в любом случае, касается мирного населения. Тем не менее, эта тактика дает результаты».

Соглашается с этим и бывший николаевский депутат, глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер:

«Николаев на протяжении последних месяцев стал центром крупной группировки ВСУ. Здесь концентрируется очень большое количество и боевых частей, и техники, в том числе иностранной. Два дня назад в окрестностях Николаева были замечены не менее четырех известных РСЗО HIMARS. Все это приводит к тому, что сам город наводнен военными, наемниками, техникой. Поскольку, после ударов по 79-й бригаде в апреле и по бригаде морской пехоты, сейчас эти части пытаются рассредоточиться, они используют для этого образовательные учреждения. Сейчас они задействованы как казармы для воинских частей и именно по ним были нанесены удары, именно это вызывает бурное негодование властей. Но это неизбежно – до тех пор, пока украинская власть не поймет, что такая форма борьбы с Россией приводит к лишним жертвам, в том числе и среди мирного населения».

По мнению военкора Андрея Руденко, удары по Николаеву и предшествующие этому удары по Виннице – это свидетельство интенсификации боевых действий со стороны российских войск:

«Такое ощущение, что полумеры подходят к концу. И мы начинаем реально бить».