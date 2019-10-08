Полунин: Украина вне закона, миром правят масоны, Путин – планетарное добро

08.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия и президент Владимир Путин противостоят «тёмному» Западу, оставляя миру шанс на альтернативу.

Об этом в интервью журналисту Владимиру Познеру на «Первом канале» рассказал уроженец Украины, артист балета, исполняющий обязанности ректора Академии хореографии Севастополя Сергей Полунин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Татуировка с Путиным на груди отражает ваши политические симпатии или к политике это не имеет отношения?» – спросил Владимир Познер.

«Я разделяю мир на добро и зло, и для меня Россия и Путин – это добро», – ответил артист.

«Когда вы это сделали, учитывая отношение к Путину в Европе, в Америке, вы не подумали, что вы себе вредите (как гастролирующему артисту – ред.)? Потому что это воспринимается как заявление – я за Путина», – уточнил журналист.

«Когда я делал, я это делал как защиту. Как защиту русских людей и самого Путина. Мне было обидно, что шла какая-то линия неправды в СМИ против России вообще и против Путина, и это было моё такое громкое заявление, что, всё-таки, правда здесь, правда в России. Но за это меня сильно наказали, много лет работы просто ушло за неделю», – рассказал Полунин.

При этом, по его словам, именно санкции со стороны Украины послужили толчком получения российского гражданства.

«Русский паспорт я всегда хотел, никак не выходило его получить, я много лет пытался и родственники у меня из России, и мне это важно. Но получил я русский паспорт, когда мне внесли запрет на въезд в Украину, мне помогли, это просто дало толчок, чтобы я быстрее паспорт получил, но хотел я его много лет», – отметил он.

При этом украинские власти не только закрыли ему въезд в страну, но и пытались лишить танцора гражданства Украины.

«Когда я выступил в Крыму, меня сразу внесли в списки, и было собрание, где хотели лишить гражданства, но не смогли, потому что это нелегально….

[Санкции] в Европе были, Польша отказалась от гастролей, много стран отказалось», – добавил Полунин

Также он объяснил, что любит Россию и Владимира Путина, потому что российский президент противостоит западному балансу сил и даёт альтернативу, «иначе весь мир бы был в одних руках».

«Вы верите в существование так называемого мирового правительства?» – уточнил Познер.

«Да, есть иллюминаты, есть масоны, я знаю многих людей, которые состоят в этом сообществе. Я не считаю, что это что-то светлое, это тёмная сила, они, может, сами не понимают, когда в это вступают. Есть королевские семьи, которые тоже в масонстве, королева Англии, я считаю, главный масон», – заявил Полунин.

Тем не менее, артист смотрит на будущее с оптимизмом.

«Мне кажется, мы движемся в правильном направлении, и Россия может послужить чему-то хорошему, примирению всех стран, чтобы войны вообще не было в мире. И как раз у Владимира Путина, мне кажется, достаточно влияния и энергии это сделать…

Пару лет назад было всё как-то очень печально в мире, но мне интуиция подсказывает, что политика будет меняться в сторону России, и вообще скоро будут другие отношения, а потом можно будет говорить вообще о более масштабном объединении всех стран», – подытожил Сергей Полунин.