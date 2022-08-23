Полураспад «полка» белорусских наемников

Еще недавно так называемый «полк» имени Калиновского был предметом гордости белорусской прозападной оппозиции. Бойцы выкладывали героические селфи, а экстремистские сайты и телеграм-каналы чуть ли не ежедневно публиковали статьи и интервью, о том, как они доблестно сражаются, помогая Украине справиться с Русским миром и намереваясь после этого вернуться в Белоруссию, чтобы делать то же самое.

Назывались фантастические цифры о численности «полка». Пункт вербовки наемников в Варшаве еще в середине марта отчитался о том, что убивать русских на Украине желают более тысячи белорусских «добровольцев», а позже сама Тихановская заявила о том, что там воюют уже целых полторы тысячи белорусских боевиков.

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Созданный в марте батальон имени Калиновского уже 21 мая заявил о преобразовании в полк, в который вошли два батальона – «Волат» и «Литвин», названные так по позывным отправленных к Калиновскому боевиков.

Все поменялось примерно месяц назад, когда командиры «полка», решившие, что националистическая пропаганда сделала их непогрешимыми и это будет продолжаться вечно, потребовали денег и материальной помощи, которые им, если верить отчетам своего руководителя Андрея Стрижака, выделял близкий к Тихановской фонд BYSOL.

Ответ не заставил себя долго ждать. Стрижак, конечно, все отрицал, но на «воинов света» обрушилась вся мощь националистической пропаганды. Тут же выяснилось, что численность подразделения завышена на порядок, и оно с большой натяжкой тянет на батальон, а полком назвалось в расчете на пиар и донаты, что там процветает коррупция и дедовщина, а командиры заняты больше дележом власти и денег. С тех пор скандалы вокруг «калиновцев» возникают регулярно, однако последние события – это уже какой-то полный гротеск.

В «полку» – очередной раскол. Украинское командование уволило командира Олега Васильева (позывной «Варяг»), командира батальона «Террор». Отдельно отмечу название этого батальона. Уверен, подразделения с таким названием нет ни в одной армии мира. Зато в ВСУ подобное смотрится вполне органично, особенно, учитывая тот факт, что служат там белорусские наемники.

После этого значительная часть «террористов» (или как еще полагается называть бойцов батальона «Террор») в количестве примерно шестидесяти человек покинули место службы и отправились в свободное плавание.

Тоже, кстати, показательный факт, много говорящий об уровне военной дисциплины и порядках в этой среде. Но подробности – еще интереснее.

Кем был комбат Васильев? В прошлой жизни – заурядным ипэшником из белорусских Барановичей, к тому же с явными уголовными повадками. По крайней мере, отсидеть 2 года и 8 месяцев за нанесение тяжких телесных повреждений ему пришлось.

Помимо уголовной братвы, своим он был и в нацистской среде. Васильев считался человеком «Боцмана». «Боцман», он же «Малюта», он же «Захар Лаврентьев», он же Сергей Коротких – человек известный, успел побывать и в белорусском РНЕ и в российском Национал-социалистическом обществе, обвиняется в причастности сразу к нескольким убийствам.

На Украине этот нацист-уголовник нашел близкое себе по духу государство, получил паспорт из рук Порошенко и сделал неплохую политическую карьеру. Как говорится, какая страна – такие и герои.

Уволен был Васильев за применение насилия в отношении бойца Павла Кулаженко. Выглядело это так – комбат выбил ногой дверь и принялся «учить» бойца. Как именно – история умалчивает, но, судя по тому, что Кулаженко вскоре сам уволился и сбежал из расположения «полка», учил крепко.

Особенно, учитывая то, что сам Кулаженко тоже не лыком шит и до того, как вляпаться в белорусскую политику, сначала служил в витебском ОМОНЕ, а потом зарабатывал в США коммерческими боями, включая ММА, где выступал под псевдонимом «Викинг». До 2020 года интересовался больше скандинавским язычеством и неонацизмом, чем белорусской политикой, но потом почувствовал в себе потенциал лидера праворадикалов.

В общем, один нацист избил другого и это вызвало раскол в самом известном белорусском нацбате.

Если принять во внимание не цифры Тихановской, а данные белорусских и российских спецслужб, которые подтверждают те, кто недавно сбежал из «полка» имени Калиновского, недавно его численность составляла от 160 до 200 человек.

Соответственно, только в результате этой нацистской разборки «полк» потерял треть бойцов и теперь представляет собой, скорее, роту.

Но на этом интересности не закончились. В понедельник пресс-служба «калиновцев» заявила о прибытии новой партии «пушечного мяса» и формировании нового батальона под названием «Литвин». А теперь, как говорится, следим за руками.

Как я писал в начале этой статьи, 21 мая после формирования «полка» говорилось, что в его составе созданы батальоны «Волат» и «Литвин». Спустя три месяца боевики вновь создают батальон «Литвин». Что случилось с предыдущим – не понятно. Короче, у «полка» имени Калиновского все почти как в детской загадке – было два батальона, один сбежал, другой пропал. Но что-то осталось. Ждем от него новых офигительных историй.