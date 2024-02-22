Полутайная вечеря в Киеве: о чем говорили Зеленский и его «апостолы»

Прошедшая на днях в обстановке полусекретности первая с момента начала войны личная встреча Зеленского с депутатами пропрезидентского монобольшинства в Раде сразу же обросла множеством слухов, недомолвок и откровенных небылиц, подаваемых общественности в качестве «глубоких кулуарных инсайдов» от осведомленных источников.

Причина понятна – о самом факте такой встречи широкая публика узнала постфактум и, по сути, случайно – из телеграма главного смотрящего за «слугами» в Раде Давида Арахамии. Понятно, почему последний организовал своими руками утечку – фактически это его политическая победа в непрекращающейся закулисной грызне «околоБанковой», и как ее не пропиарить. Как говорится, сам себя не похвалишь – другие не заметят.

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По свидетельствам из недр «Слуги народа», кнопкодавы Зеенского напрашивались на «откровенный и обстоятельный тет-а-тет» с фюрером давно – едва ли не с год назад, но все попытки вызвать «главного» на разговор «футболились» клерками из ближнего круга с однотипными отмазками, что, дескать «не ко времени», и ссылками на чрезвычайную занятость Самого – не ест, не пьет, все время мотается по Америкам и Европам, выклянчивая деньги и оружие.

Но упорный Арахамия все-таки «дожал» шефа, удостоившись похвалы от связанного с грантовыми организациями и западными посольствами влиятельного парламентского всезнайки Железняка из оппозиционного «Голоса». Тот назвал это событие «неординарным в наших политических реалиях».

По официальной версии, на «полутайной вечере» говорили о войне и дальнейших планах на жизнь. Одной из тем, волновавших «слуг», было «сохранение единства в украинском обществе», и то – есть ли у пане Зе дальнейший план и каков он. В качестве спойлера по мотивам еще не вышедшего на момент написания этого текста интервью Зеленского американскому каналу Fox News: плана Б на случай прекращения западной помощи у него нет.

Формат разговора украинского президента со своими «слугами» был свободный – то есть без четко определенной попунктной повестки дня. Модератором был сам Арахамия, а депутаты через него подавали вопросы к Зе.

А поговорить и правда есть о чем. Дело в том, что, увлекшись мельканием на внешнем фронте, у Зеленского слегка подзабили на тыл. Мол, а куда они с подводной лодки денутся? Все они у нас в кулаке, проголосуют как надо и вообще, есть дела поважнее. А в обиженном таким невниманием тылу, тем временем, начались брожения, разброд и шатания. Недаром тот же Арахамия несколько недель назад жаловался, что у него на руках уже 18 заявлений от рядовых «слуг» на добровольное сложение мандатов.

Кандидатов на самовыпил из Рады тоже можно понять. В конце концов, ценность пребывания в парламенте не в последнюю очередь определяется допуском к «тайнам мадридского двора». А тут не только никто не ведет с ними разъяснительной работы, но и просто ставят перед фактом: надо собраться тогда-то и проголосовать за то-то.

Понятно, что голоса, как правило, наскребали. В крайнем случае, подключали проверенных помогал из числа ошметков ОПЗЖ, находящихся ныне на коротком поводке у Ермака. И даже такие голосования превращались в неформальный чемпионат по выяснению, кто круче – Ермак или Арахамия. И у того, и у того есть свои люди, и свой оргресурс для создания мотивации и убеждения колеблющихся. Кто пережмет и наберет больше голосов, тот и победил.

К тому же там, под куполом Рады, все варятся в одном соку – и «слуги» и оппозиция. И нельзя оградить членов монобольшинства от «тлетворного влияния» коллег от Порошенко, Тимошенко или «Голоса». А эти последние уже на низком старте – в ожидании дележки шкуры неубитого Зеленского. Старт неформальной гонки назначен на конец мая, когда истекает пятилетняя каденция нынешнего президента.

И вот этот вопрос, судя по всему, для Банковой и самого Зе на встрече был ключевым. Помимо выяснения того, кто из депутатов чем дышит и замеров уровня текущей лояльности под видом сбора предложений, замечаний и жалоб.

Как пересказывают киевские СМИ со слов участников встречи, Зеленский поднимал вопрос о необходимости противостоять «дестабилизации работы парламента», которую, по его словам россияне планируют в промежуток до мая и, особенно, после.

«Это будет частью крупной информационной кампании против него, что вроде бы он уже нелегитимен», – рассказывает анонимный «слуга».

Со стороны Банковой депутатам был дан строгий наказ – противостоять супостатам и разъяснять, что слухи врут, а конституция предусматривает принцип непрерывности власти. Что значит – текущий президент слагает полномочия только в момент избрания следующего. Трудно сказать, насколько успокоит такая юридическая казуистика украинское общество и оппонентов власти, которые как пить дать после мая поднимут головы, но судя по «сливам» со встречи – пока что это единственный рабочий аргумент.

Это же подтверждает и придворное ТСН со слов другого «слуги»:

«Президент обратился ко всем, чтобы мы все держались вместе. Потому что россияне активно думают над тем, чтобы дестабилизировать парламент и сделать так, чтобы уже условно с мая целые фракции не выходили на работу».

Говорили также о повышении зарплат военным «на нуле» – Зе хочет подкрепить их лояльность повышением денежного довольствия до 200 тысяч грн в месяц ( 5 тысяч долларов). Правда, откуда деньги на такой аттракцион щедрости – сказано не было. Еще одна тема, которую поднял Зеленский – ротации и аудит в ВСУ после смены главкома. Якобы Сырский уже нашел тысячи военных, которые за все время войны ни разу не были в зоне боевых действий. Всех их якобы пошлют «на передок».

Каких-то особых сенсаций или анонсов кадровых рокировок на встрече не было. Как это мероприятие скажется на подупавшей было дисциплине в рядах «слуг» и вообще на степени контроля Банковой над монобольшинством, сказать сложно. Как себя поведут депутаты, оказавшись в новых политических реалиях, покажет только время.