«Поля не засеваются – цены безумствуют» – ведомство Набиуллиной обвинили во вредительстве
Кредитная политика ЦБ РФ привела к росту цен на фермерские овощи в 2 раза.
Об этом глава компании Cognitive Pilot Ольга Ускова заявила в интервью Вячеславу Манучарову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это мы закладываем бомбу замедленного действия. Безумные цены. Этого не может и не должно быть. Рост на 100%. Я считаю, что мы здесь имеем пример вредительства», – сказала Ускова.
По ее словам, во многих регионах фермеры поставили под пар до 40% земель, предназначенных для посева пшеницы и картофеля. Им выгодней класть деньги на депозит.
«Здесь мы получаем проблемы последних трех лет. Проблемы политики Центробанка, потому что кредитная история грохнулась. Для того, чтобы запустить фермерское хозяйство необходимы кредитные субсидарные материалы до получения урожая, чтобы потом вернуть. С такой процентной ставкой это стало невозможно. Специальные кредиты и субсидии рухнули», – отметила Ускова.
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