«Поля не засеваются – цены безумствуют» – ведомство Набиуллиной обвинили во вредительстве

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Кредитная политика ЦБ РФ привела к росту цен на фермерские овощи в 2 раза.

Об этом глава компании Cognitive Pilot Ольга Ускова заявила в интервью Вячеславу Манучарову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это мы закладываем бомбу замедленного действия. Безумные цены. Этого не может и не должно быть. Рост на 100%. Я считаю, что мы здесь имеем пример вредительства», – сказала Ускова.

По ее словам, во многих регионах фермеры поставили под пар до 40% земель, предназначенных для посева пшеницы и картофеля. Им выгодней класть деньги на депозит.