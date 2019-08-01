Поляк Корейба пророчит: «Северный поток-2» – газопровод Молотова-Риббентропа

01.08.2019

США делают всё, чтобы помешать строительству «Северного потока-2», поскольку видят в этом проекте задатки геополитического союза России и Германии, который может разложить американскую гегемонию и американское лидерство в Восточной Европе.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил польский журналист и политолог Якуб Корейба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело не в том, что это ваш «Северный поток», а в том, что этот газопровод российско-немецкий. А российско-немецкий континентальный союз, о котором вы мечтаете и мечтали в XVIII веке при Фридрихе, в XIX веке при Бисмарке в XX-м при Гитлере – это то, что пугает американцев», – заявил поляк.

«Я правильно понимаю, что мы лишний раз доказываем, что Украина – политическое ничто, а также разменная монета? То есть, Украиной пользуются, это такой аргумент – нужны санкции, давайте скажем, что это для того, чтобы Россия не уничтожила Украину – так в официальных формулировках», – отметила телеведущая Ольга Скабеева.

«Это про то, что немецко-российский союз действительно угрожает, это единственный на сегодняшний момент геополитический расклад, который может разложить американскую гегемонию и американское лидерство в Восточной Европе. Обратите внимание, что они не накладывают санкции на Сибирь, не накладывают санкции на СПГ сахалинский, накладывают санкции именно на этот газопровод Риббентропа-Молотова, потому что это первый шаг к обновлению немецко-российского союза», – упрямо твердит Корейба.