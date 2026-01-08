Поляк наставляет украинцев по ТВ: Мы должны подчиняться США и не сметь им перечить
Европейцы должны подчиняться американцам и не раздражать их, чтобы знать, что США заступятся в противостоянии с Россией.
Об этом на канале «Новости Live» заявил бывший заместитель госсекретаря в минэкономики Польши, отпетый русофоб Пётр Кульпа., передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Учитывая, что Финляндия, Швеция уже в НАТО, можно было бы говорить о большом геополитическом поражении России. Но только при условии, что сохранится НАТО. Потому что США не хотят в таких форматах выступать и не готовы никому ничего гарантировать, даже членам НАТО. Агрессия против Венесуэлы и разговоры о Гренландии, показывают, что они готовы идти на развал.
Понимая, что НАТО не является равноправным союзом. Это союз, в котором Европа является бенефициаром, а США гарантом её безопасности. В момент, если Европа не будет подчиняться Америке, Америка уберет эти гарантии, и таким образом просто Европа будет в зоне риска со стороны Путина», – Кульпа без стеснения обрисовал «незалежным» ситуацию в НАТО, из-за идеи вступления в которое уже погибли сотни тысяч украинцев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: