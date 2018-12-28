Поляк не смог тайно вывезти из Украины ценный антиквариат

28.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Пограничники Львовского отряда предотвратили незаконное перемещение в Польшу через украинскую границу старинных изделий, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

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“Вчера вечером в пункт пропуска “Рава – Русская” на выезд из Украины прибыл рейсовый автобус EOS украинской регистрации. Во время осмотра транспортного средства у сотрудников Госпогранслужбы возникли подозрения относительно возможного перемещения скрытых товаров. Поэтому было принято решение о проведении углубленной проверки автобуса, в результате которой пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили у гражданина Польши конфетницы, шкатулки из белого металла и 6 старинных фото”, – говорится в сообщении.

Найденные старинные изделия установленным порядком передано работникам ГФС для проведения экспертизы и установления суммы находки.