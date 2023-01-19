Поляк-полководец растолковал, как надо было захватывать Крым

Анатолий Лапин.  
19.01.2023 20:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не сможет захватить Крым военным путем.

Об этом в эфире ВВС заявил бывший командующий польскими сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет захватить Крым военным путем. Об этом в эфире ВВС заявил бывший...

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По мнению генерала (на фото), Украина потеряла шанс пробить сухопутный коридор в Крым, когда пошла в наступление в Харьковской области летом прошлого года.

«Думаю, что военным путем вернуть Крым не выйдет. По дороге от Херсона и Запорожья на юг есть еще очень много российских войск. Россияне также минируют там все вокруг. По Крыму должно быть политическое решение. Большие геополитические игроки, как США, Китай должны давить на Путина, чтобы он оттуда убрался. Военный способ – это не вариант.

По крайней мере, не сейчас»… Я раньше был убежден, что украинская армия пойдет в контраступление не в районе Харькова, а с Запорожья в направлении Мелитополя. Это дало бы возможность перерезать крымский сухопутный коридор, который соединяет Крым с Россией. В августе прошлого года для этого были сопутствующие условия, тогда российская армия была ослаблена, но украинцы не пошли там в контратаку, этот шанс потеряли», – заявил Скшипчак.

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