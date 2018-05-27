27.05.2018, Москва, Елена Острякова
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ЕС, Россия, Украина

Поляк: союз России с Германией – конец для нас с Украиной


Польский политолог Якуб Корейба пришел в ужас от общения немецкого коллеги Александра Рара с российскими экспертами в студии телеканала ТВЦ.

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«Когда я смотрю, как хорошо, тепло, конструктивно вы тут общаетесь, я прихожу в ужас. Сразу хочется найти какого-то американца, который придет и испортит вам праздник», – сказал Корейба.

Он полагает, что союз Германии и России положит конец суверенитету Украины и Польши.

«Этот союз потребует концессии. И мы каждый день задаем себе вопрос, что вы готовы отдать русским. Понятно, что им нужно отдать Украину. А Польшу? Это конец Польши и Восточной Европы в качестве международного субъекта. Между Москвой и Берлином просто не останется суверенитета и независимой политики. Поэтому нам нужен транс-атлантический союз. Альтернативой союза с Америкой является союз с Москвой, который означает наш конец», – сказал Корейба.

По его словам, он все чаще слышит разговоры о союзе с Москвой, когда бывает в Берлине.

«Громко они об этом не говорят, но в кулуарах, там очень многим не нравится Америка и нравится Россия. Геополитический атавизм начинает всплывать», – сказал Корейба.

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