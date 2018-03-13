13.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Поляк специально приехал в Галичину, чтобы публично сжечь герб Украины

Служба безопасности Украины приняла решение о принудительном возвращении в Польшу 19-летнего поляка, который сжег в заведении общественного питания изображение герба Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в Тернопольской области.

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“За совершение хулиганских действий, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцев, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти, сотрудниками СБУ принято решение о принудительном возвращении из Украины гражданина Республики Польша, который учился в одном из высших учебных заведений Тернополя”, – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в заведении общественного питания публично сжег в камине стилизованное изображение Малого Государственного Герба Украины, которое украшало стену зала.

“Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременное несоответствие его дальнейшего пребывания на Украине интересам обеспечения безопасности страны, 12 марта правонарушителя принудительно возвращено на территорию Польши с запретом въезда на Украину сроком на три года”, – добавили в СБУ.