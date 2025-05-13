Поляк в Европарламенте: «Удвоить поддержку Украины, добиться победы на поле боя!»

Членство Украины в ЕС – это стратегический интерес Брюсселя.

Об этом на площадке Европарламента заявил старший эксперт по внешней политике Марцин Валецки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша главная задача в рамках нашего трансатлантического альянса – это судьба Украины. На Украине проходят одновременно два процесса, и оба они имеют решающее значение для будущих политических отношений между ЕС и США. Это война за демократию на Украине и война против демократии на Западе. Украина подверглась нападению не из-за своей территории, а из-за своих ценностей и стремления стать полноправным членом трансатлантического сообщества.

В наших стратегических интересах продолжать оказывать помощь, чтобы Украина одержала победу на поле боя, стала членом ЕС. Особенно важно наше единство в планировании демократического восстановления Украины после окончания боевых действий. Здесь координация ЕС и США играет ключевую роль, когда речь идёт о первых послевоенных выборах и защите демократической инфраструктуры. Это будут самые сложные выборы, которые мы когда-либо видели», – сказал Валецки.