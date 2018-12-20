Полякам мало американского газа: подписан второй контракт на 20 лет

20.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) подписала 20-летний контракт на поставку сжиженного газа из США в Польшу. Церемония подписания соглашения состоялась в Варшаве с участием представителей польской и американской власти и посла США в Польше Джорджет Мосбахер, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Польское радио.

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Уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сказал, что параллельно продолжается расширение газового терминала в Свиноуйсьце, и, куда будет доставляться американский газ.

“У нас есть очередная сделка с американским поставщиком, которую мы будем реализовывать в течение 20-ти лет. Соглашение является дополнением к тому, что мы делаем в Польше с целью развития инфраструктуры. Развитие терминала в Свиноуйсьце — это наш стратегический проект, его первый этап заканчиваем в 2021 году, второй этап в 2023 году”, – сообщил Наимский.

Согласно договору, польская нефтегазовая компания будет покупать от американцев почти 2 млн тонн СПГ ежегодно в течение 20 лет. Поставка будет осуществляться с 2023 года.

Напомним, Польша уже подписала 24-летний контракт на поставку газа из США в ноябре этого года.

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