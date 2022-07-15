Полякам ничего не светит. Не для того США влезли на Украину – Ищенко

Новости Украины

Польша, заинтересованная обзавестись западными украинскими землями и занять более прибыльную позицию в торговых отношениях с РФ, укрепляет свой военный потенциал и политическую субъектность, заручаясь поддержкой стран Восточной Европы, что идет вразрез враждебным планам НАТО.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» рассказал политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что наращивание количества живой силы в польской армии необходимо для подчинения и удержания большей численности регионов Украины, а также для возможного противостояния с РФ.

«Если бы я был бы поляком, то так бы и делал бы. Всех – от Прибалтики до Румынии, включая Венгрию, Словакию, постарался бы в свою авантюру втянуть. Хотя бы потому, что, в конце концов, не довели еще поляки численность своей армии до 400 тыс., только собираются, но все вместе с Венгрией, Румынией, прибалтами, словаками – это соберут. Это достаточно серьезная вооруженная сила в нынешних условиях, с которой придется считаться. Даже в рамках НАТО и ЕС, это – серьезный блок государств, который будет давить на соответствующие структуры с требованием поддержать. Если не вооруженным путем, то финансами, остатками техники, очередными санкциями и т.д.», – рассуждал Ищенко. «Поляки же не собираются, в отличие от украинцев, захватывать Камчатку. Поляки хотят отрезать себе как можно больший кусок Украины и получить лучшую торговую позицию в переговорах с Россией, когда придется договариваться о том, как Украину делить. Для этого нужно как можно больше союзников, получить контроль над украинским правительством. Сейчас им Зеленский этот контроль сдает, уже внес законопроект об особых правах поляков на Украине. Еще несколько шагов и Украина проснется в состоянии унии, польского протектората, и тогда Варшава сможет говорить вполне официально от имени Украины. Сейчас поляки организовывают под себя международно-правовые позиции и организовывают военную силу, которая эти позиции будет подкреплять», – объяснил политолог.

Эксперт отметил, что Польша склонна к заключению с руководством РФ взаимовыгодных договоренностей. Тем не менее, по его словам, прилагает усилия для того, чтобы «обезопасить себя» в случае, если не удастся «найти общий язык». Однако, отметил Ищенко, здесь поляки могут жестоко ошибиться, наивно полагая, что американцы останутся в стороне.

«Но они ошибаются, потому что американцы влезали в эту историю не для того, чтобы поляки получили кусок Украины. Американцы сюда лезли для того, чтобы Польша вместе с Украиной воевала против России. Потому у поляков чисто в международно-правовом плане будут большие проблемы, их даже не мы будем организовывать, а возлюбленные американцы. У поляков будут большие проблемы в плане поддержки со стороны НАТО и ЕС. Да, американцы согласны поддерживать Польшу, но воюющую, а не торгующуюся», – объяснил политолог.