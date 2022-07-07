Поляки бьют в набат: Запад начал тотальную бандеризацию Польши

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Новости Украины

Польшу превращают во вторую линию обороны Украины, запуская в стране процессы по украинизации и замирению польского населения с украинскими пособниками гитлеровцев, которые вырезали поляков в период Второй мировой войны.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил декан факультета философии и социальных наук БГУ политолог Вадим Гигин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как один из ярких примеров, в студии показали снятый жителем Польши видеоролик. Поляк не смог пройти мимо, когда услышал у себя в городе песню «Червона калина», которую включил кто-то из украинских беженцев.

«Ты поешь «Червону калину»? «Червона калина» – это та песня, под которую убивали поляков на Волыни, да?!», – возмущался поляк.

При этом уже в польском Сейме начали бить тревогу по поводу проблемы украинизации и бандеризации страны. В студии показали сюжет, где представители палаты рассказали о проведённой конференции на этот счёт и подготовке соответствующего документа для утверждения парламентом.

«Это не первая наша конференция, которая поднимает темы тревожных процессов с акцией переселения граждан Украины на территорию Польши. Мы преисполнены тревоги, поскольку у нас достаточно поводов к беспокойству, все наши предыдущие прогнозы на сегодня оправдываются и подтверждаются. Это не конец процессов, связанных с украинизацией Польши, но следует отметить, что не столько с украинизацией, сколько, хочу подчеркнуть, с бандеризацией страны. Вот проект, окончательно еще не утвержденный, впереди у него обсуждение на площадке парламента – «Стоп украинизации Польши», – говорили польские политики.

По словам представителей польского сейма, на данный момент это первая программа «процессов дезинтеграции и декомпозиции не только этнической, но политической, равно как и территориальной декомпозиции» Польши.

«Уверены, что этот документ заинтересует не только политиков, но и представит интерес общественному мнению страны. Главный аргумент документа – стоп украинизации Польши», – подчеркнули поляки.

Политолог Вадим Гигин согласился, что бандеризация идёт полным ходом.

«Запад – да, у него кризис стратегии, но Украину сдают. И вторая линия обороны, это не то, что там Арестович со Ждановым обсуждают: Северск, Бахмут или еще где-то. Нет. Линия обороны будет Польша. Наши вооруженные силы, наблюдая за активностью, мы видим, что из Польши делают цитадель в центрально-восточной Европе. Это не Украина. Вот, как линия любая укреп – есть предполье. Украина с Прибалтикой в натовской стратегии – это предполье. У Украины слишком много слабостей: большое русскоязычное население, большие симпатии к России, вот эти регионы, которые Россия освобождает там население пророссийски настроено, много противоречий, высокий уровень коррупции, олигархизация. С точки зрения Запада Польша не обладает этими минусами. Кстати говоря, бандеризация – я тоже думал, как они соединятся, украинские националисты и польские, что же там будет? Это только начало. Уже недавно «Червону калину» один ксендз с колонки в костёле исполнял. Еще недавно, несколько лет назад до начала СВО, за красно-черный флаг УПА могли преследовать в Польше. А сейчас там грядут большие юбилеи», – прокомментировал продемонстрированные сюжеты Гигин.