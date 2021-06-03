03.06.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Бывший исполняющий обязанности министра обороны Польши, затем преподаватель государственной Академии военного искусства Ромуальд Шереметев в очередной раз пугает слушателей польских правительственных СМИ «агрессивными планами России».

Таким образом политик прокомментировал последние события связаны с задержанием российского оппозиционера Андрея Пивоварова на борту самолета польской авиакомпании LOT в Санкт-Петербурге.

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Шереметев считает, что Польша расположена на стратегически важном «восточном фланге» Запада. Роль Варшавы – блокирование выхода России на западном направлении. За одно, политик раскритиковал руководство Беларуси и решение администрации президента США Джо Байдена не вводить новые санкции против строительства «Северного потока – 2».

По его мнению, белорусский президент Александр Лукашенко «рассчитывает на то, что Москва спасет его власть и поэтому выполняет задачи порученные Кремлем, в т.ч. в отношении к Польше. Россия пришла к выводу, что раз президент США больше не препятствует строительству СП-2, у нее открывается возможность – навести порядок с Польшей».

Бывший министр призывает Варшаву быть бдительной и реагировать в зависимости от новых, появляющихся угроз. Президентство Джо Байдена он считает опасным с точки зрения Варшавы: «Москва не могла действовать, когда президентом США был Дональд Трамп. Теперь это изменилось». По его словам, основная задача Кремля – нейтрализация Варшавы путем подчинения польской политики Германии. Таким образом, Польша перестанет мешать планам сотрудничества Москвы с Берлином и Евросоюзом в целом.

Польские проправительственные СМИ беспокоит предстоящая встреча Владимира Путина с Джо Байденом в Женеве. По мнению приближенных к власти комментаторов и экспертов, Вашингтон решил не оглядываться на Варшаву, выстраивая прямые отношения с Кремлем.

Некоторые из авторов публикуют предположения о подозрительных связях новой американской администрации с Россией, ссылаясь на факт, что американский лоббист работающий в пользу строительства «СП-2» Ричард Барт, пожертвовал на избирательную кампанию Байдена «огромное количество долларов».

В Варшаве считают, что очередной американский президент слишком положительно расположен к российскому руководству. Правда, ранее об этом говорили представители либеральной оппозиции, а теперь правящие неоконсерваторы, но польские политики опять разочарованы отсутствием решительности «американских союзников».

Дополнительная критика Байдена связана с вывешиванием радужного флага ЛГБТ сообщества на здании американского посольства в Ватикане. И пока никому не приходит в голову, что одним из немногих государств, соблюдающих традиционные ценности, остается Российская Федерация.

Русофобия и принципиальный консерватизм противоречат друг другу. Не понимая этого, польские политики лишь усугубляют международную изоляцию собственной страны.