Поляки готовы отжимать квартиры у львовских майданщиков

02.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Польша возлагает большие надежды на закон о реституции, который должна будет принять Украина в рамках евроинтеграции.

Об этом об этом в эфире своего YouTube-канала заявила известная киевская адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думают ли «скакуасы», что при вступлении в Европу необходимо принять законы о реституции, и чем это светит простым людям?» – зачитала адвокат вопрос подписчика из Закарпатья.

«Скакуасы» и «думать» – несовместимы в одном предложении. Вроде все уже слышали историю про реституцию в Прибалтике, и всё равно эти дебилоиди со Львова не понимают, что поляки уже собрали все документы и тупо поотжимают у них их прекрасные квартирки в центре», – заявила Монтян.