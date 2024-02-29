Поляки готовятся отрезать Литву от ЕС

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Польские фермеры готовятся заблокировать границу с Литвой, которую обвиняют в причастности к ввозу украинского зерна. В Литве опасаются, что это приведет к немалым экономическим потерям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет крупнейшая в Литве польскоязычная газета «Виленский курьер».

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«В следующую пятницу, ок. В 10:00 польские фермеры начнут блокировать бывший погранпереход Кальвария-Будзиско на польско-литовской границе. По словам аграриев, украинское зерно, которое планируется транспортировать транзитом в другие страны, в том числе в Литву, после смены документов возвращается на польский рынок как товар ЕС. Представители польской зерновой отрасли утверждают, что это отрицательно сказывается на их доходах. Ожидается, что блокада продлится неделю», – пишет издание.

Грядущая акция протеста встревожила литовские власти. Так, министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас считает обвинения Вильнюса безосновательны.

«Мы действительно не видим оснований утверждать, что используются какие-то неясные схемы. Никаких указаний на это нет – ни фактов, ни объемов ввозимого зерна», – сказал он.

В свою очередь советник президента Литвы Ярослав Неверович заявил, что движение людей и товаров через Сувалкский корридор, соединяющий Прибалтику с ЕС. Он считает, что блокада литовско-польской границы может быть использована Россией.

«Речь идет не только о сельскохозяйственном аспекте. Сувалкский перешеек – очень важное место, это основная транспортная артерия для перевозки грузов. Должно быть обеспечено свободное перемещение товаров внутри Европейского Союза. Очень важно соблюдать все правила дорожного движения. Не может быть никаких случаев, которые могли бы остановить это движение», – заявил Неверович.

При этом глава МВД Литвы Агне Билотайте уверяет, что службы безопасности готовы в случае необходимости навести порядок на пограничном переходе на литовской стороне.

Издание обращает внимание, что в по этому поводу в Вильнюсе прошла малочисленная акция, в ходе которой около десяти проукраиснких активистов держали плакаты с надписями: «Польский фермер, твое зерно важнее жизни украинского ребенка?»

Обеспокоены и литовские перевозчики, считающие, что блокада принесет огромные потери им.

«Здесь не только литовские перевозчики. Мы транзитная страна. Вот у нас есть Балтийский коридор в Скандинавию. Мы не находимся в каком-то вакууме. Я понимаю, что они хотят чего-то добиться, но можно ли чего-то добиться за счет других? Например, наши фермеры не блокировали границы. Они просто пришли в наши учреждения, остановились, высказали свое мнение, и я думаю, они чего-то добьются. Будет результат», – заявил генеральный секретарь Литовской ассоциации перевозчиков «Линава» Зенонас Буйвидас.

Первоначально от польских фермеров поступали сигналы о том, что фермеры из Литвы могут поддержать их в знак солидарности.

«Литовские фермеры не блокировали, не блокируют и не собираются блокировать украинское зерно», – прокомментировал эти сообщения глава Ассоциации селекционеров зерна Аушрис Мацияускас.

Впрочем, он добавил, что что контроль экспорта с Украины необходим, поскольку власти Литвы не всегда выполняют свои обязательства. Правда, он тут же добавил, что «российское зерно представляет большую угрозу, чем украинское».

А председатель Сельскохозяйственного совета Литвы Игнас Хофманас признал, что российское зерно по-прежнему идет транзитом через Клайпедский порт, но в небольших количествах. Например, в прошлом году транзитом было перевезено российского зерна на сумму чуть более 10 миллионов евро, а до февраля 2022 года эта цифра была вдвое больше.