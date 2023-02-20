Поляки готовятся вводить войска в Тернополь и Львов – Дудчак

Олег Кравцов.  
20.02.2023 08:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Галичина, Дзен, Политика, Польша, Россия, Украина


Варшава выжидает удобный момент для присоединения территорий Западной Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.

Варшава выжидает удобный момент для присоединения территорий Западной Украины. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Сценария вижу два. Один из них — поляки дождутся критического ослабления украинской армии, а потом введут свои войска во Львов и Тернополь.

Серьезного сопротивления не будет, хотя с партизанщиной придется побороться. Другой вариант — поляки зайдут под видом миротворцев. Думаю, Зеленский может даже обратиться с соответствующей просьбой, пригласить их. Зайдут, чтобы якобы спасать Западную Украину от российского вторжения, но потом уже никуда, понятно, не уйдут», — сказал Дудчак «Известяим».

В свою очередь политолог Богдан Безпалько считает, что амбиции Варшавы гораздо больше.

 «Польша хочет поражения и разрушения России. Именно для этого поддерживает Украину, закрывает глаза на Волынскую резню и другие проблемы, которые существуют в отношениях с Киевом. Конечная цель — новая Речь Посполитая, в которую войдут страны Балтии, Белоруссия и Украина. Сама Польша видит себя в этой конструкции метрополией, а остальные территории — колониями», — убежден Безпалько.

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