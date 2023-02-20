Поляки готовятся вводить войска в Тернополь и Львов – Дудчак

Варшава выжидает удобный момент для присоединения территорий Западной Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.

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«Сценария вижу два. Один из них — поляки дождутся критического ослабления украинской армии, а потом введут свои войска во Львов и Тернополь.

Серьезного сопротивления не будет, хотя с партизанщиной придется побороться. Другой вариант — поляки зайдут под видом миротворцев. Думаю, Зеленский может даже обратиться с соответствующей просьбой, пригласить их. Зайдут, чтобы якобы спасать Западную Украину от российского вторжения, но потом уже никуда, понятно, не уйдут», — сказал Дудчак «Известяим».