Поляки готовятся вводить войска в Тернополь и Львов – Дудчак
Варшава выжидает удобный момент для присоединения территорий Западной Украины.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.
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«Сценария вижу два. Один из них — поляки дождутся критического ослабления украинской армии, а потом введут свои войска во Львов и Тернополь.
Серьезного сопротивления не будет, хотя с партизанщиной придется побороться. Другой вариант — поляки зайдут под видом миротворцев. Думаю, Зеленский может даже обратиться с соответствующей просьбой, пригласить их. Зайдут, чтобы якобы спасать Западную Украину от российского вторжения, но потом уже никуда, понятно, не уйдут», — сказал Дудчак «Известяим».
В свою очередь политолог Богдан Безпалько считает, что амбиции Варшавы гораздо больше.
«Польша хочет поражения и разрушения России. Именно для этого поддерживает Украину, закрывает глаза на Волынскую резню и другие проблемы, которые существуют в отношениях с Киевом. Конечная цель — новая Речь Посполитая, в которую войдут страны Балтии, Белоруссия и Украина. Сама Польша видит себя в этой конструкции метрополией, а остальные территории — колониями», — убежден Безпалько.
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