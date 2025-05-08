Поляки и прибалты доиграются, что другие страны ЕС закроют им небо – Ищенко

Максим Столяров.  
08.05.2025 21:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Польша, Прибалтика, Россия, Спецоперация, Украина


Внешняя политика ЕС ограничивает страны Восточной Европы сильнее, чем это делал Советский Союз.

Об этом на канале «Слово» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Внешняя политика ЕС ограничивает страны Восточной Европы сильнее, чем это делал Советский Союз. Об...

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«То, что прибалты не пустили Фицо и Вучича в Москву – индикатор того, что Европейский Союз разваливается. Причем уже не так, как это было с Британией, которая никогда не хотела политической интеграции в рамках ЕС. Всегда это подчеркивала. Сейчас речь идет о том, что просто своим союзникам, которые вправе проводить свою суверенную политику, соседи пытаются продиктовать, как они должны себя вести.

Они по этому поводу подпрыгивали, те же самые поляки совсем недавно, когда говорили, вот существует доктрина Брежнева, которая никогда не была сформулирована юридически, но которая действительно действовала, об ограниченном суверенитете социалистических стран. И вот она нас не устраивает, потому что у нас суверенитет должен быть неограниченным.

Но выяснилось, что доктрина Брежнева в значительно меньшей степени ограничивала их суверенитет, чем доктрина общей внешней оборонной политики ЕС», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что рано или поздно отношения Запада с Россией наладятся, и самым активным русофобам припомнят их выходки.

«Пока что большинство в ЕС, и руководство ЕС, придерживается той же концепции взаимоотношений с Россией, что и Польша. Но недалек тот час, когда руководство ЕС сменится, и руководство большинства европейских стран, и политика их изменится, в том числе и по отношению к России.

И что тогда будут делать поляки? Им же тоже могут после этого закрывать воздушное пространство соседи. Те же немцы. С теми же венграми, с теми же словаками, которые, кстати, с ними рядышком граничат», – добавил Ищенко.

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