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Немецкий Bild утверждает, что Польша и страны Прибалтики обсуждают возможный удар по Санкт-Петербургу в случае нападения России на страны Восточной Европы.

По словам начальника Генштаба Польши Раймунда Анджейчака одной из целей, по которым планируется нанести удар в начале подобного конфликта, будет Санкт-Петербург.

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«Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», — заявил Анджейчак.

Раймунд Анджейчак считает, что удержать Россию от агрессии можно, если «взять инициативу в свои руки» и показать, что нападение на Польшу и страны Прибалтики будет означать начало тотального противостояния.

Для этого Польша закупает 800 ракет с дальностью до 900 км.

Советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис уверяет, что Россия может направить свой «империалистический экспансионизм» на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу после окончания войны на Украине.

Означает ли это, что литовский говорун уже списал Украину со счетов и приговорил ее к неизбежному поражению – не уточняется Впрочем, и каких-либо доказательств агрессивных намерений РФ кроме истерики прибалтов, тоже не наблюдается.

Тем временем, как сообщает Sky News, новый генсек НАТО Марк Рютте призвал игнорировать ядерные предостережения Путина.

«Союзники по Североатлантическому альянсу не должны бояться ядерных угроз, которые предпринимают Кремль в попытке ослабить военную помощь Украине со стороны Запада», – такие слова Рютте цитирует издание.

«Но они и не обращают», — добавил главнатовец, отвечая на вопросы интервьюера британского телеканала.

По словам Рютте, начинающиеся на следующей неделе ядерные учения стран НАТО Steadfast Noon — «Устойчивый полдень» продемонстрируют готовность Альянса ответить на угрозы Кремля.

А The Times продолжает «качать» тему якобы готовящейся отправки на запад Украины британских войск с некоей «тренировочной миссией».

Источники журналистов рассказывают, что согласно плану, небольшие группы инструкторов будут отправляться на запад Украины, где будут проводить интенсивную базовую подготовку новобранцев ВСУ перед отправкой на передовую.

Это позволит решить логистические проблемы, связанные с отправкой украинских военных на обучение в Великобританию, и сэкономить деньги.

«Это было бы дешевле для нас и лучше для них. Мы могли бы проводить подготовку быстрее, и это было бы очень далеко от линии фронта, поэтому риск был бы гораздо ниже», – отметил сотрудник Минобороны Великобритании, согласившийся говорить на условиях анонимности.