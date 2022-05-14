Поляки и румыны готовы зайти на Украину. Белоруссии отсидеться не удастся – Стрелков

14.05.2022  02:14 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Польша, Россия, Румыния, Украина
Новости Украины

Минску придётся вступать в войну с Украиной, которая уже наносит удары по территории РФ, чего не избежать и Белоруссии.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Воевать белорусам всё равно придётся, потому что война, которая идёт на Украине, она перекинется и на территорию РФ, она уже перекинулась, собственно. Потому что, если регулярные обстрелы не считать войной, тогда что считать войной? Дойдёт очередь и до Белоруссии.

В такой оборонительной войне Батька будет вынужден участвовать, и белорусы будут участвовать тоже. Кто на чьей стороне и в каком количестве, это вопрос отдельный

Не будем забывать, что на носу вступление в войну в той или иной форме поляков и румын. Я думал, что к этому моменту поляки уже войдут. Почему они ещё не вошли? Я отвечаю – я не знаю», – рассуждал Стрелков.

Он объяснил, что намерения поляков и румын сохраняются, и сделал вывод, чем это грозит для российской армии.

«В том, что рано или поздно это произойдёт, и долго ждать это не придётся – это факт. Поляки не будут вводить на территорию Украины всю свою армию и, тем более, не погонят свои войска на фронт. Они, с вероятностью 90%, возьмут под охрану Луцк и Волынь, Львов, возможно и другие территории на Западной и так называемой Северо-Западной части так называемой Украины. Высвободив находящиеся  там части ВСУ и территориальной обороны для действий на восточном фронте и прикрыв наиболее важные переправы, объекты средствами своих ПВО, которые у них западные. Чем очень сильно сузят возможности наших ракетчиков, наших лётчиков в поражении важных объектов, находящихся на их территории. То есть, фактически они создадут надёжный тыл, который не будет уязвим перед российским ракетным технологическим преимуществом.

Что касается Румынии, их интерес тоже ясен – это Буковина и, в первую очередь, Приднестровье. Действовать они будут под молдавским флагом и только совместно с Киевом. Ждём и наблюдаем», – сказал бывший министр.

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