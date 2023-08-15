Поляки и венгры намерены возродить свои империи – Карасев

Анатолий Лапин.  
15.08.2023 13:18
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Дзен, Политика, Польша, Украина


Варшава и Будапешт живут воспоминаниями о былом могуществе и хотят возродить свои большие государства, включая территории.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Варшава и Будапешт живут воспоминаниями о былом могуществе и хотят возродить свои большие государства,...

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По мнению Карасева, поэтому эти государства все больше дистанцируются от единого европейского центра в Брюсселе и не хотят, чтобы им навязывали политику.

«И поляки, и венгры хотят возродить свои большие империи. Потому что и Речь Посполитая, и Австро-Венгрия в свое время распались. И венгры хотят возродить, территории какие-то вернуть, и так далее…

У них это есть, возродить былое величие, стать большими державами. Орбан проводит такую политику. Смотрите, сейчас Эрдоган к нему приедет. Они не хотят быть в зависимости от Брюсселя по этим вопросам или зависеть от Западной Европы. Они хотят, чтобы голос Восточной Европы был более весом в европейском сообществе, Европейском союзе и так далее. И поляки – то же самое», – заявил Карасев.

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