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Переброска двух польских бригад к границам Белоруссии после сообщений о прибытии в новые центры дислокации бойцов ЧВК «Вагнер» говорит о высшей степени их мирового признания.

Такое мнение высказал военкор Александр Симонов в своем Telegram-канале. Информацию подтверждает министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

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«Мы отдаем себе отчет в угрозах, которые имеют место на востоке. Мы знаем, что группа «Вагнера» была переброшена в Белоруссию. В связи с этим мы усилили восток Польши с помощью передислокации воинских частей вместе с техникой с запада. Речь идет о 12-й и 17-й бригадах», — заявил он во время своего визита в Нью-Йорк.

Такой шаг ясно дает понять, что НАТО испытывает страх перед элитными российскими штурмовиками. ЧВК «Вагнер» добились колоссальных успехов во время спецоперации на Украине. На их счету освобождение ряда значимых населенных пунктов и проведение успешных стратегических операций, например, «Бахмутская мясорубка».

«Высшая степень у воинских подразделений — когда от их появления у своих границ пугаются целые страны, входящие в великий и могучий блок НАТО. Боятся — значит уважают», — высказал свое мнение Симонов.