Поляки хвастаются: у них будут самые мощные в Европе сухопутные войска

25.07.2022  08:30 (Мск), Варшава
Никита Еременко.  
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Польша, Россия


Польша стремится создать сильнейшие в Европе сухопутные войска, поскольку верит, что Россия «не ударит сильного».

Об этом в интервью изданию Sieci заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Польша стремится создать сильнейшие в Европе сухопутные войска, поскольку верит, что Россия «не ударит...

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По его словам, польское войско должно быть столь многочисленным и сильным, чтобы само его существование отпугнуло потенциального агрессора.

«Кремлевские властители не будут бить по сильным. Когда видят слабость, они атакуют. Как по артиллерии, так и по бронетехнике более сильной страны в Европе, в конце концов, не будет. Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные войска. Мы находимся на линии фронта, у нас есть граница с Россией и на севере, и фактически, в военном плане, со стороны Белоруссии», – сказал Блащак.

По словам министра, уже в этом году страна получит первые зенитные установки Patriot, заказанные в 2018 году, также будет батарея, идентичная британской системе ближнего действия Sky Sabre.

Блащак также упомянул, в частности, о переговорах с Германией по танкам, которые должны помочь заполнить пробел, техники, отправленной на Украину, а также о последних закупках вооружений в Южной Корее.

Ранее Мариуш Блащак заявил, что Польша намерена приобрести в Южной Корее по меньшей мере 180 танков K2 и 48 истребителей FA-50.

А на днях в Польшу прибыла первая партия американских танков Abrams. Как сообщил тот же Блащак, боевая техника поможет «умерить агрессора в экстренном случае».

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