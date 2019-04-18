Поляки мечтают затянуть Украину в НАТО

18.04.2019, Киев, Максим Карпенко

В Польше больше хотят видеть Украину членом НАТО, чем за это выступают сами украинцы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Security Radar 2019», проведенного Фондом Эберта во Франции, Германии, Латвии, Польши, Сербии, Украины и России, которые были представлены сегодня в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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За интеграцию Украины в НАТО высказались 56% опрошенных, а в Польше эту идею поддержали 67%. В опросе приняли участие 7 тысяч респондентов – по тысяче человек в каждой стране, он проводился с августа по октябрь 2018 года.

Из них 48% склонны разрешить конфликт на Украине при помощи миротворцев ООН. В России на это согласны только 33%, на Украине 54%, а в Польше – 63%. 32% от общего числа опрошенных согласны, что санкции против России должны быть расширены. В Украине это 67%, в Польше – 62%,а в Германии всего 17%.

Примечательно, что 63% всех опрошенных считают, что кризис в Донбассе – это внутриукраинская проблема, которая должна решиться самой Украиной.