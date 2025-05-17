Поляки могут опять заблокировать границу – украинский депутат

Вадим Москаленко.  
17.05.2025 12:43
  (Мск) , Киев
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Дзен, Польша, Сельское хозяйство, Украина


Польские фермеры в ближайшее время могут предпринять ещё одну попытку заблокировать границу с Украиной.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Александр Сухов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польские фермеры в ближайшее время могут предпринять ещё одну попытку заблокировать границу с Украиной....

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«Пока что поляки сняли блокаду границы, но никто не исключает, что она снова не начнется в ближайшее время. Поэтому у меня вопрос: как вы решаете эту проблему и каковы дальнейшие действия автоперевозчиков?» – спросил Сухов.

Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба не исключил новой попытки заблокировать границу, но по его мнению, протесты вряд ли продлятся долго, потому что Варшава их запретила.

«Что касается блокирования границы, то понятно, что с первых часов как только мы получили информацию о вообще потенциальной угрозе таких действий со стороны страны-соседа, мы сразу начали принимать соответствующие меры.

Со стороны Польши у нас также, как вы знаете, возможно правительство приняло соответствующий закон, согласно которому пункты пропуска и соответствующая инфраструктура становится критической инфраструктурой, что делает невозможным определенные действия, что соответственно дало возможность в дальнейшем им выйти из такой довольно непростой ситуации. Но самое главное, что все это имеет исключительно политический подтекст», – сказал вице-премьер.

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