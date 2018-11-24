Поляки начали прессовать адептов бандеровщины

24.11.2018, Киев, Максим Карпенко

В полиции польского города Перемышль завели уголовное дело на гражданина Украины, у которого на автомобиле был изображен трезубец черно-красного цвета, который используется украинскими националистами.

Об этом в своем блоге сообщил владелец авто, преподаватель из Львова Иван Кульчицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам автомобилиста, на парковке у него возникла перепалка с польским автомобилистом по имени Томаш, который, заметив наклейку, заблокировал авто Кульчицкого и потребовал снять трезуб.

«Вызвали местную полицию, для которой ситуация стала определенным «менингитом», ведь есть явное нарушение всех дорожных правил со стороны их гражданина, а с другой стороны этот гражданин предъявляет нам обвинения в преступлении, согласно новому варианту польского закона о запрете тоталитаризма, по которому якобы запрещается и определенная украинская символика. Для полиции и их местного эксперта стало проблемой идентификации сути дела, мы потратили несколько часов на различные описания и объяснения. В частном порядке полиция попросила снять знак, мол, вам могут повредить авто на паркинге», – пишет Кульчицкий.

В свою очередь, львовский преподаватель пожаловался генеральному консулу Украины в Люблине и готовит жалобу в МИД страны.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, украинцам рекомендуют в Польше выдавать себя за белорусов, чтобы не получать по лицу.

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