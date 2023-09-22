Поляки нам не друзья, и это скоро сильно аукнется – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
22.09.2023 17:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Конфликт Украины с Польшей будет только усугубляться, скоро всплывут старые обиды, которые существовали между странами в прошлом.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил политтехнолог Дмитрий Раимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт Украины с Польшей будет только усугубляться, скоро всплывут старые обиды, которые существовали между...

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Раимов напомнил, что Украина в своей истории чаще воевала с поляками, чем с русскими.

«Более чем уверен, что на этом конфликт не закончится, он будет набирать обороты, и чем больше он будет набирать обороты, тем сложнее нам будет взаимодействовать, и нам придется скорее менять логистическую цепочку, откуда будут идти вооружения, и в какой-то момент мы начнем вспоминать наши давние споры. Стоит напомнить, что с русскими мы дрались много, но не настолько долго, как с поляками…

Исторически так сложилось, что если мы сравним, какую продолжительность времени мы с кем воевали и просто отмотаем учебник по истории, то мы увидим, что поляков, как они нам кровушки попили, так и мы им кровушки попили. Эти вещи присутствуют в польской повестке и никуда не девались, судя по всему, и нам нужно припоминать, что это далеко не наши друзья», – заключил Раимов.

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