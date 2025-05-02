Поляки намерены увеличить свою армию вдвое за счет украинцев

Вадим Москаленко.  
02.05.2025 15:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Польша, Прибалтика, Украина


Из всех стран НАТО к войне сейчас готовы только ненавидящие Россию британцы и поляки.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из всех стран НАТО к войне сейчас готовы только ненавидящие Россию британцы и поляки....

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«Армии есть [у стран НАТО], а способностей у этих армий нет. Я уже не говорю о моральном аспекте, готовы ли они воевать с РФ. Нет. Определённые страны – да. В первую очередь, Британия. Потому что упорство и ненависть к Российской империи более чем достаточно, это касается поляков.

Думаю, как только пройдут выборы в мае у поляков, то на рассмотрение в Сейме один законопроект уже ждёт, касающийся разрешения службы украинцев и белорусов в польской полиции, а следующий законопроект – привлечение украинцев к службе в войсках теробороны», – сказал Кривонос.

«Поляки уже просчитали, что за счёт тех украинцев, которые сейчас живут в Польше, работают и платят налоги, можно спокойно сформировать от 25 до 30 бригад теробороны. А это реально серьёзная цифра.

Сейчас у поляков 27 бригад, а здесь только за счёт украинцев, которые понимают, что эта страна их приютила, дала им работу, эта страна готова и дальше заботиться, а они умеют создавать заинтересованность людям, которые приносят пользу государству. К сожалению, наше государство об этом не позаботилось, а поляки, думаю, позаботятся быстрее», – добавил укро-генерал.

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