Поляки намяли бока бандеровцу-карателю

21.09.2020, Киев, Максим Карпенко

В Польше местные жители избили украинского гастарбайтера за крики «Слава Украине» и восхваление бандеровцев.

Об этом в своем блоге сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Журавко, инцидент произошел возле бара «Vincent Cafe» во Вроцлаве. Бывший боевик так называемой АТО Юрий Борищак из Харькова, служивший в 93-й бригаде ВСУ, в компании и подшофе хвастался тем, как он принимал участие в карательной операции на Донбассе. Все это сопровождалось нецензурной бранью и националистическими выкриками.

«Как мне рассказал мой польский друг, который неплохо говорит по русски, что их зашло трое, они были подшофе. Очень громко разговаривали, Юрий не скрывал, где он служил, и как его звали, хвастался «боевыми» подвигами. Возле них рядом сидела компания поляков за столиком, которые понимали русский и украинский. Юрий со своими дружками громко разговаривал, матерился, и включил с телефона видео, на котором была слышна нецензурная брань как они Донбасс бомбили под крики «Слава Украине, героям слава!».

Мало того, он начал в баре хвастаться своим красно-черным значком от Правого сектора. Полякам надоело слушать бандеровские призывы, и так как их компания была гораздо больше, они всех вывели за бар. Двое, что были с Юрием, словно испарились, и тут началось. Юрия так избили, что у него оказались сломанными ребра, а лицо не было похожим на лицо.

Ему популярно объяснили, что «у нас Бандера, «слава Украине», и УПА запрещено. Пойдешь в полицию жаловаться – больше никогда не заедешь в Польшу, не рекомендуем. Мой друг рассказал, что такие случаи не одиночные, в последнее время они участились. Поляки все больше и больше ненавидят Украину, особенно эту бандерскую нечисть», – написал Журавко.