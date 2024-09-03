«Поляки не должны умирать за Украину!» – Акция протеста у посольства США

Михаил Рябов.  
03.09.2024 00:11
  (Мск) , Москва
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Дзен, Оппозиция, Политика, Польша, США, Украина


Акция протеста у посольства США состоялась накануне в Варшаве. Пикет был приурочен к годовщине начала Второй Мировой войны. Манифестанты обвиняли американцев в разжигании новых глобальных конфликтов.

Они развернули плакаты «Американские солдаты, убирайтесь домой», «Поляки не должны умирать за Украину», «Украинизация Польши стоп» и т.д.

Акция протеста у посольства США состоялась накануне в Варшаве. Пикет был приурочен к годовщине...

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«В акции вместе участвовали как представители, условно говоря, левых взглядов, так и правых. Присутствовали многие известные оппозиционные активисты, несогласные с политикой правительства Польши, в том числе, и наши соратники. Собравшиеся публично осуждали поддержку бандеровской Украины Польшей. Осуждали поддержку США Израиля и бойню в Палестине», – рассказал «ПолитНавигатору» Андрей Родионов, координатор движения «Русско-славянское объединение и возрождение» (РУСОВ). 

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