«Поляки не хотят войны с Россией!» – польская диаспора на Западе обратилась к Варшаве

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«Мы призываем польские власти отказаться от крайне нереалистичных и антипольских теорий, которые постулируют войну с Россией и обещают нам стратегический провал», – говорится в коллективном письме, подписанном президентом ассоциации «Польско-американская стратегическая инициатива» Эдвардом Есьманом, а также представителями других польских организаций из США, Германии, Норвегии и иных стран.

Текст письма публикует польское издание «Do Rzeczy», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Письмо было направлено президенту Республики Польша, премьер-министру, министрам иностранных дел, спикерам Сейма и Сената, а также послу Республики Польша в Вашингтоне.

«Мы, нижеподписавшиеся, выражая взгляды, разделяемые миллионами поляков, отвергаем версию о том, что война Польши и «коллективного Запада» с Россией является чем-то неизбежным или даже необходимым и желательным с точки зрения польских национальных интересов. Мы призываем польские власти прекратить вредную провоенную агитацию, которая служит иностранным интересам и основана на ошибочных, часто манипулятивных, предпосылках», – говорится в тексте письма.

Авторы письма предостерегают власти в Варшаве от эскалации действий, которые могут вскоре привести к реальному военному конфликту с Россией – ядерной державой.

«Настало время предотвратить такое развитие событий. Мы не сможем предотвратить трагические последствия для Польши, если военный конфликт с Россией начнётся», – заявляют подписанты.

Представители мировой польской общественности называют «ложным и иррациональным» мнение о том, что война с Россией якобы неизбежна.

«Провоенный нарратив, повторяемый до тошноты польскими политиками и официальными СМИ, к сожалению, представляет искаженную, пропагандистскую и крайне политизированную оценку реальности, вырванную из глобального контекста, которая не только не служит польским национальным интересам, но фактически угрожает им», – говорится в открытом письме.

Авторы письма выносят незавидный вердикт нынешней Украине:

«Сегодня Украина — опустошенная, обезлюдевшая страна, стоящая на грани военного поражения и финансового банкротства, страна, к которой крупные корпорации и инвестиционные фонды относятся как к лаборатории «новой нормальности» (зеленой, цифровой, неолиберальной). Военное вмешательство Польши на Украину может вскоре принести нам аналогичные или даже худшие последствия. Польская интервенция на Украину будет означать эскалацию конфликта и превращение Польши в логичную цель прямых военных атак со стороны России. Готовность представителей правительства отправлять поляков на смерть на Украине вопреки национальным интересам Польши неприемлема. Противоречивые или уклончивые заявления польских властей относительно их реальных намерений вызывают вполне объяснимую тревогу миллионов поляков», – отмечают представители польской общественности.

Авторы предупреждают, что настоящей целью этой войны является не только ослабление России, но и в конечном итоге ликвидация суверенных национальных государств Европы, особенно государств Восточной Европы, которые «после войны на своих территориях будут вынуждены, как в результате разрушения инфраструктуры и личных потерь во время войны, так и в результате экономически вынужденной эмиграции миллионов людей, к многоплановой политической капитуляции, равносильной окончательной ликвидации их национального суверенитета в рамках глобалистских федеральных структур Европейского Союза».

По мнению авторов коллективного письма, эскалация конфликта с точки зрения реальных польских национальных интересов не только крайне иррациональна, но и потенциально самоубийственна. Она приведёт Польшу к национальной катастрофе.

«Польша должна быть активным участником и соавтором мирных процессов, направленных на скорейшее прекращение конфликта, а не его движущей силой. Мы ожидаем трезвых, а не эмоциональных оценок реальности и текущего состояния войны. Мы призываем к действиям, направленным на прекращение конфликта на Украине посредством переговоров и создание условий для всеобъемлющей и прочной нормализации внутриевропейских отношений с учетом потребностей безопасности всех заинтересованных сторон. Поляки не хотят и не нуждаются в войне с Россией!» – резюмируют авторы письма.

Открытое письмо подписали президент Польско-американской стратегической инициативы и Польско-американского конгресса Южной Калифорнии Эдвард Войцех Есьман, доктор философии, президент Образовательной организации Польско-Американской стратегической инициативы Джин Соколовский, глава отделения Польско-американского конгресса в штате Нью-Джерси Анджей Бургард, президент Общества дружбы Австралии и Польши им. Эдмунда Стшелецкого Майкл Эдвард Погожельский, президент организации итальянско-польско-американского единства Зенон Гольба, президент Ассоциации поляков Норвегии Богдан Кулас.

Свои подписи поставили также более 50 отдельных подписантов из США, Канады, Великобритании, Германии и Швейцарии.