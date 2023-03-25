Поляки оплакивают очередного наемника, убитого на Украине, называя его «волонтером» и «добровольцем»

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Еще один украинский военнослужащий – гражданин Польши – скончался в пятницу, а двое раненых несколько дней назад все еще находятся в тяжелом состоянии, – сообщил в социальных сетях министр канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

«Легкораненый доброволец добрался до Польши. Тяжелораненого добровольца перевезли из Днепра в Киев. К сожалению, сейчас не самое лучшее время. Сегодня погиб еще один украинский военнослужащий, гражданин Польши, а двое раненых несколько дней назад до сих пор находятся в больнице. Состояние тяжелое», – написал Дворчик в Twitter.

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По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, в автомобиль с двумя гражданами Польши, направлявшийся в город Часов Яр на Донбассе, попала российская ракета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российская ракета попала в автобус польских волонтеров, которые везли гуманитарную помощь в Часов Яр. Два волонтера получили ранения. Один из них был эвакуирован в больницу в (город) Днепр Центром спасения жизни», – рассказал Геращенко в соцсетях.

Кто едет воевать на Украину?

«Большинство поляков, уехавших на Украину, неохотно общаются с журналистами. Мы не знаем их лиц и имен — и они хотят, чтобы так и оставалось. Государство в свою очередь приняло принцип: если вы хотите поехать на эту войну вопреки польскому законодательству (по законам Польши за наемничество грозит тюрьма – прим. ред.) и сражаться на правильной стороне, у вас не будет неприятностей», – сказал эксперт по борьбе с терроризмом доктор Кацпер Рэнкавек в интервью Onet.

По его словам, количество польских добровольцев в Украине сегодня определить невозможно, в том числе потому, что они сами не хотят себя раскрывать.

Через несколько дней после начала вооруженного конфликта, 27 февраля, президент Украины Зеленский объявил, что Украина создаст интернациональный иностранный легион для добровольцев из-за рубежа. Он добавил, что легион будет действовать в составе сил территориальной обороны.

Ответ не заставил себя долго ждать. В марте представители украинских властей сообщали, что в Украину прибыло около 20 тысяч иностранцев.

«В рядах нашего формирования сражаются граждане 55 стран мира; наибольшую группу составляют представители США и Великобритании, за ними следуют Польша, Канада, страны Балтии и северной Европы, в т.ч. Финляндия», – сообщал пресс-секретарь Международного легиона обороны Украины Дамьен Магру, приехавший из Франции.