Поляки отсудили у «Газпрома» полтора миллиарда

31.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Арбитражный суд в Стокгольме завершил рассмотрение иска польской компании PGNiG к российскому «Газпрому» и принял решение, что российский поставщик существенно завышал цену на газ. Теперь

«Газпрому» придется вернуть порядка полутора миллиардов долларов польской компании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Арбитражный трибунал встал на сторону PGNiG, подтвердив тем самым, что цена на газ в Ямальском контракте не отражала уровень цен на рынке и была завышена. Трибунал изменил формулу расчета цены российского газа, привязав ее очень близко к уровню цен на европейском рынке, что для PGNiG означает значительное улучшение условий импорта газа», – заявил президент правления PGNiG Ежи Квечинский.

Решение суда является обязательным к исполнению с момента его оглашения, таким образом «Газпром» будет вынужден вернуть разницу, уплаченную с 1 ноября 2014 года, когда поляки подали иск, по 29 февраля 2020 года.

По словам Квечинского, деньги, полученные от «Газпрома» польской компанией, будут потрачены на то, чтобы диверсифицировать поставки газа и снизить зависимость от России.

«Диверсификация поставок газа остается нашим постоянным приоритетом, поэтому мы планируем использовать средства, которые мы получим от «Газпрома», для покупки новых месторождений углеводородов. Мы также будем инвестировать в новые сферы бизнеса, связанные с интеграцией на внутренний рынок и развитием системы источников энергии с нулевым уровнем выбросов», – сказал представитель польской компании.

Напомним, Ямальский контракт, заключенный в 1996 году, предусматривает поставку примерно 10,2 миллиарда кубометров газа в год. В соответствии с формулой «бери или плати», включенной в контракт, PGNiG должен оплачивать не менее 8,7 млрд кубометров газа в год, даже если ему не нужно такое количество газа. Каждая из сторон может подавать запрос на пересмотр цен каждые три года, если считает, что текущая цена не отражает уровень рыночной цены. PGNiG воспользовался этой возможностью в ноябре 2014 года.