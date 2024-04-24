Поляки переживают о судьбе «ухилянтов» – привыкли к дешевой рабочей силе с Украины

Михаил Рябов.  
24.04.2024 15:41
  (Мск) , Москва
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Дзен, Польша, Украина, Эмиграция


Решение Киева прекратить обновление документов в посольствах для бежавших за границу уклонистов от призыва в ВСУ – несёт риски для экономики Польши, которая с февраля 2022 года сумела извлечь выгоду из наплыва дешевой, но квалифицированной рабочей силы из числа украинцев.

«Это решение нанесет удар по польской экономике, потому что в ней работает много мужчин из Украины», – пишет польский портал Money.Pl, напоминая, что украинцы не смогут получать или продлевать вид на жительство, если их заграничный паспорт окажется просрочен, и в таком случае рискуют подвергнуться депортации.

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Решение Киева прекратить обновление документов в посольствах для бежавших за границу уклонистов от призыва...

«Более половины работающих в Польше украинцев получают минимальную зарплату или чуть выше ее. Только каждый десятый гражданин Украины зарабатывает более 5 тысяч злотых нетто в месяц (около 1150 евро). Более того, 48% работников из Украины держат на сумму не более 500 злотых (115 евро) в месяц», – пишет польское издание Business Insider.


В публикации Money.Pl признаётся риск, что нововведения нанесут удар «по самым слабым» – украинцам, кто не сможет дать взятку за продление документов. Прогнозируется рост числа заявок на получение постоянного вида на жительство «из-за польского происхождения» – действующие в Варшаве правила разрешают делать это «даже во втором поколении».


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