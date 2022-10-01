Поляки поднялись против строительства домов для украинцев

01.10.2022  12:14 (Мск), Варшава
Михаил Рябов.  
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беженцы, Дзен, Местная власть, Польша, Скандал, Строительство, Украина
Новости Украины

Заместитель директора одного из департаментов мэрии польской Лодзи был уволен по дисциплинарным основаниям за участие в акции протеста против строительства домов для украинских беженцев в одном из жилых массивов города.

Об этом сообщают местные СМИ («Dziennik Łódzki», «Express Ilustrowany»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заместитель директора одного из департаментов мэрии польской Лодзи был уволен по дисциплинарным основаниям за...

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Если вспомнить хронологию событий, то весной этого года архиепископ Гжегож Рысь, митрополит Лодзинский, выступил с инициативой построить дома для 20 украинских семей на участке земли на улице Опалова в Лодзи, принадлежащем городу. Стоимость инвестиций оценивалась в 2,5 миллиона злотых (около полумиллиона долларов). Проект должен был финансироваться за счет общественного сбора, организованного лодзинским отделением благотворительного общества «Каритас.

Решение о передаче земли в дар «Каритас» должно было быть принято лодзинскими советниками.

Прежде чем это произошло, жители лодзинского поместья Радогощ, где планировалось строительство, выступили с протестом. По мнению жителей, территория, на которой планируется построить дома, должна использоваться для рекреационных целей.

Кроме того, они были против создания своего рода гетто в центре их поместья и предлагали разместить дома в разных местах Лодзи – например, по одному на приход. В результате директор лодзинской архиепархии «Каритас» отец Анджей Партыка отказался от участия в проекте, подчеркнув, что без согласия жителей Радогощи дома для беженцев строиться не будут.

В начале сентября этого года мэр Лодзи Ханна Здановска предложила новое место – участок на улицах Пениста и Денна в жилом массиве Реткиния. Решение о продаже участка за символическую сумму в 6 148 злотых должно было рассматриваться на сессии Лодзинского городского совета.

Однако ситуация повторилась – жители усадьбы, где много односемейных домов, не хотели новых зданий и организовали сбор подписей против инвестиций, аргументируя это, в частности, тем, что строительство повлечет за собой вырубку окружающих деревьев. Жители потребовали проведения общественных консультаций по этому вопросу.

В акции протеста принял участие один из активистов правящей в Лодзи партии «Гражданская платформа», который одновременно занимал должность заместителя директора одного из департаментов мэрии Лодзи. Реакция его начальства была незамедлительной – он был уволен с дисциплинарной отставкой.

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