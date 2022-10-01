Поляки поднялись против строительства домов для украинцев

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Новости Украины

Заместитель директора одного из департаментов мэрии польской Лодзи был уволен по дисциплинарным основаниям за участие в акции протеста против строительства домов для украинских беженцев в одном из жилых массивов города.

Об этом сообщают местные СМИ («Dziennik Łódzki», «Express Ilustrowany»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Если вспомнить хронологию событий, то весной этого года архиепископ Гжегож Рысь, митрополит Лодзинский, выступил с инициативой построить дома для 20 украинских семей на участке земли на улице Опалова в Лодзи, принадлежащем городу. Стоимость инвестиций оценивалась в 2,5 миллиона злотых (около полумиллиона долларов). Проект должен был финансироваться за счет общественного сбора, организованного лодзинским отделением благотворительного общества «Каритас.

Решение о передаче земли в дар «Каритас» должно было быть принято лодзинскими советниками.

Прежде чем это произошло, жители лодзинского поместья Радогощ, где планировалось строительство, выступили с протестом. По мнению жителей, территория, на которой планируется построить дома, должна использоваться для рекреационных целей.

Кроме того, они были против создания своего рода гетто в центре их поместья и предлагали разместить дома в разных местах Лодзи – например, по одному на приход. В результате директор лодзинской архиепархии «Каритас» отец Анджей Партыка отказался от участия в проекте, подчеркнув, что без согласия жителей Радогощи дома для беженцев строиться не будут.

В начале сентября этого года мэр Лодзи Ханна Здановска предложила новое место – участок на улицах Пениста и Денна в жилом массиве Реткиния. Решение о продаже участка за символическую сумму в 6 148 злотых должно было рассматриваться на сессии Лодзинского городского совета.

Однако ситуация повторилась – жители усадьбы, где много односемейных домов, не хотели новых зданий и организовали сбор подписей против инвестиций, аргументируя это, в частности, тем, что строительство повлечет за собой вырубку окружающих деревьев. Жители потребовали проведения общественных консультаций по этому вопросу.

В акции протеста принял участие один из активистов правящей в Лодзи партии «Гражданская платформа», который одновременно занимал должность заместителя директора одного из департаментов мэрии Лодзи. Реакция его начальства была незамедлительной – он был уволен с дисциплинарной отставкой.