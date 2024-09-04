Поляки похвастались собственным дроном-камикадзе. Главное достоинство – «он может долететь до Москвы»
Специализированное военное издание Defense Express сообщает, что Польша показала свой первый дальнобойный прототип дрона-камикадзе Warmate 50 с дальностью поражения в несколько сотен километров.
В настоящее время предполагается, что масса боевой части Warmate 50 будет составлять 50 килограммов.
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Польский дальнобойный дрон-камикадзе только приобретает свои окончательные очертания. Ибо, например, по силовой установке есть только общее указание, что это будет «двигатель внутреннего сгорания», ожидаемые показатели по скорости и конкретной дальности полета при этом не называются.
Есть также лишь общее указание о том, что в отличие от предыдущих моделей Warmate 50 разрабатывался с подходом, предусматривающим «максимизацию боевой эффективности за счет гибкости функций наблюдения», поэтому это будет беспилотный летательный аппарат, «предназначенный исключительно для ударных задач».
Иными словами, в случае с Warmate 50 предполагается, что этот дрон-камикадзе будет бить по стационарным целям на большой дистанции по заранее определенным координатам, а функция наведения в полете по команде оператора здесь доступна не будет, – делает вывод издание.
Отмечается, что базой для разработки Warmate 50 стал дрон-камикадзе Warmate 20, оснащенный боевой частью массой 20 килограммов и презентация которого состоялась в мае 2024 года.
В целом по Warmate 50 разработчиками приводится такая характеристика – этот беспилотник сможет долететь даже до Москвы и даст польским вооруженным силам большие оперативные возможности для ударов по стратегически важным целям на большой дистанции.
Правда, неизвестно, когда именно польская промышленность получит реальную возможность масштабировать этот единичный прототип в серийное массовое производство.
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