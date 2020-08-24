24.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Политика, Польша
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Поляки поспешили побежать поперед Батьки


Польша фактически оказалась в одиночестве, поспешив ввязаться в начинающее выдыхаться протестное движение в Белоруссии для манипулирования оппозицией, поскольку США и ЕС было откровенно не до того, однако после ноября всё может поменяться.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Относительно роли США и ЕС, мне кажется, что неудача протестов, быстрое их сдувание связано с тем, что ни ЕС, ни США не смогли сразу быстро в это дело вписаться. Наших польских замечательных друзей всегда губил восторг от себя. Эти люди решили побежать впереди батьки.

Понятно, что наихудшего времени ни для США, ни для ЕС, который погряз в своих разборках, для того, чтобы вписываться, причём деньгами и ресурсами, в такой протест, выбрать было нельзя. А поляки что? Ну, натура у них такая: давайте ввяжемся, а потом посмотрим», – заявил Евстафьев.

«Но в действительности это означает, что мы не можем исключать вероятность того, что на следующей итерации ЕС и США после ноября, будя там изменения, они впишутся более серьёзно, и мы получим гораздо более фундированный с точки зрения ресурсов протест», – добавил эксперт.


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