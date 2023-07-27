Поляки потеряли сотни миллионов евро из-за украинских мошенников под «крышей» СБУ

Польский проправительственный портал wPolityce опубликовал расследование о том, как украинские мошенники выманили у поляков уже несколько сотен миллионов евро.

Основные мошеннические колл-центры находятся во Львове, и на их деятельность закрывают глаза полиция и СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

С начала 2017 года поляков и других граждан Евросоюза начали уговаривать инвестировать в солидные компании. Те, кто на это попался, потеряли свои деньги. Деятельность этих компаний процветает, и расположены они во Львове, где работает целая сеть «инвестиционных компаний».

Именно отсюда исходит реклама в адрес польских интернет-пользователей. Основным полем деятельности стал Facebook. Пользователям демонстрировали баннер с логотипом известного бренда (например, польского нефтегазового концерна Orlen), силуэт известного человека (президента компании или даже президента Польши) и сообщение о выгодном вложении – первый доход обещали уже на протяжении месяца.

Те, кто кликнул по баннеру и предоставил свои данные (имя, фамилия, адрес электронной почты, номер телефона), были добавлены в базу данных потенциально заинтересованных лиц. Причём если их не удалось обмануть львовским «специалистам», то данные этих людей продавались другим подобным структурам. Это тоже выгодный бизнес, ведь в ЕС подобное обращение с персональными данными – уголовное преступление.

После чего начинался обзвон клиентов – культурные, грамотно говорящие люди рассказывают об инвестициях, развеивают опасения, предлагают попробовать инвестиции «в надёжные компании». За каждого клиента они получают от 30 до 150 долларов, это дополнительно к зарплате, которая составляет 700 долларов во Львове, 1000 долларов в Киеве, пишет издание.

«Наша страна привлекательна для мошенников, и украинским работникам легче выучить польский язык, чем, например, немецкий», – отмечает издание.

Конечно, компании работают под прикрытием. Колл-центры во Львове функционировали как «Weldan Technology», которой нет в реестре украинских компаний – хотя жертвы мошенничества всё равно это не проверяли. А при наборе сотрудников для этих колл-центров работала фирма «Bienbi Solutions» – до недавнего времени в сети можно было найти десятки объявлений о вакансиях в ней.

Некоторые кандидаты, с которыми пообщались авторы расследования, быстро поняли ещё на первых тренингах, что что-то не так. Они немедленно уходили, но не сообщали об этом в полицию.

«В стране идет война, это опасно, а вербовщики выглядят самонадеянными. Старые сотрудники компании говорят, что СБУ и полиция у них «в кармане». Я не знаю, правда ли это, но страх реален» – говорит один из этих людей.

Кстати, соавторами расследования заявлены известный польский журналист Якуб Мацеевский, ведущий программы «Факты или обман» на государственном телеканале TVP, и «расследователь с Украины, которому удалось попасть за кулисы мафии, потому он должен остаться анонимным».

Главная задача мошенников – «развести» клиента на первый платёж, после чего дело идёт легче.

«Уплаченная сумма появляется на «инвестиционном счёте» на специально подготовленном для этой цели веб-сайте, к которому клиенту предоставлен доступ. Там он начинает наблюдать различные графики, индикаторы, но самое главное, что вложенная сумма начинает быстро расти, и через несколько дней на виртуальном счете появляется в несколько раз больше денег. В этот момент, если жертва поверит тому, что она там увидела, эйфория от возможности осуществить все свои материальные мечты отключит трезвое мышление. Это приводит к тому, что в следующий раз, когда с ней свяжется советник/опекун из колл-центра, жертва может сделать все, что он попросит сделать» – описывает портал wPolityce.pl механизм мошенничества.

На этом этапе польскому «инвестору» звонит человек, представляющийся инвестиционным аналитиком. У него якобы два диплома, один польский, другой американский. Он объясняет собеседнику нюансы инвестирования, обещает стабильный и надёжный заработок. На самом деле он бывший охотник на простаков, который оказался настолько хорош в манипуляциях, что его повысили до роли «аналитика».

При этом происходит дальнейшая кража личных данных – во время видеозвонка записывается изображение собеседника для дальнейшего использования. Фото и голос идут в базу, и это очень опасно – даже у того, кто сохранил свои деньги и думает, что избежал мошенничества, худшее может быть ещё впереди.

Конечно, официальных данных о том, сколько поляков и на какую сумму уже обманули, нет, но у собеседников издания есть свои оценки – десятки, если не сотни миллионов евро. Они приводят пример одной из жертв мошенничества, сын которой провёл собственное расследование.

«На криптовалютном кошельке, на который были переведены деньги его отца, на тот момент было более 10 миллионов злотых (около 2 миллионов евро). Мы предполагаем, что мошенники не используют только один такой кошелек» – пишет портал.

Издание предполагает, что украинские охотники на польских «инвесторов» начали перенос своей деятельности на территорию Польши. Недавно с ним связался предприниматель из Познани, который заметил странных арендаторов. В помещении колл-центра появились русскоязычные и украиноязычные сотрудники, один из которых рассказал, что «предлагает инвестиции». Он утверждал, что речь идёт о «криптовалютах», и деятельность направлена «на россиян».

«У нас есть основания сомневаться в таком объяснении. Мы можем лишь предостеречь от мошенничества на данный момент. О таких случаях действительно нужно сообщать в полицию» – призывает wPolityce.pl.

Вот только в польском сегменте интернета первые сообщения о подобных «инвестиционных компаниях» с Украины появились ещё в 2021 году. После начала СВО как польские, так и украинские СМИ писали о мошеннических колл-центрах во Львове. Хотя украинские правоохранители регулярно отчитываются в ликвидации подобных структур, однако они продолжат работать, зачастую просто меняя вывески.

В Польше же нет открытой информации об открытии уголовных производств по этому поводу, ходя жертвами мошенников стали польские граждане. Видимо, в Варшаве не хотели бросать тень на «стратегического партнёра». Но грядущие осенью этого года парламентские выборы, на которых рейтинг правящей партии «Право и Справедливость» желает лучшего, ситуацию изменили.

Польша заняла жёсткую позицию в отношении импорта украинского зерна, а теперь вдруг вспомнила об украинских мошенниках. Может, со временем до поляков дойдёт, что главные из них сидят не во Львове, а в Киеве, и пользуются не Skype или Zoom, а правительственной связью.