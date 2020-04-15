Поляки потирают руки: «Пирамида белорусской власти дала трещину»

15.04.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусскому президенту Александру Лукашенко, эпатажно игнорирующему эпидемию коронавируса, незримо противостоит правительство, которое пытается действовать в рамках мировых трендов.

Об этом в своем «фейсбуке» написал активист «Союза поляков в Беларуси» Анджей Почобут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из движений, совершаемых белорусскими властями, видно четкая трещина по грани пирамиды. Есть Лукашенко, который демонстративно игнорирует и тормозит все антикоронавирусные действия. Есть правительство, которое пытается ввести различные виды ограничений. Периодически Лукашенко взрывается и останавливает борьбу с вспышкой, но потом через задние двери вводятся ограничения. Их слишком мало, чтобы нарушать негативные тенденции развития, но это показывает, что Лукашенко уже не такой страшный. Раньше его крик сразу бы заблокировал всю активность в направлении, вызвавшем его недовольство», – написал Почобут.

Он допускает возможность смены лидера государства.

«Я утверждаю, что сегодня есть шанс дворцового переворота. Тем не менее, если коронавирус продолжится, если ситуация станет хуже, если рост смертности невозможно будет скрыть, то вместе с экономическим кризисом все это впервые сделает позицию Лукашенко внутри Беларуси, в том числе внутри пирамиды власти неустойчивой. Кто-то может использовать это», – написал Почобут.