Поляки потратили 1% ВВП страны на помощь Украине – исследование

28.07.2022  09:56 (Мск), Варшава
Никита Еременко.  
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деньги, Дзен, Общество, Политика, Украина
Новости Украины

Польша в общей сложности потратила около 1% собственного ВВП на помощь беженцам из Украины в первые дни войны.

Об этом свидетельствует исследование Польского экономического института.

Польша в общей сложности потратила около 1% собственного ВВП на помощь беженцам из Украины...

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В институте подсчитали, что Польша потратила в поддержку Украины на всех уровнях 25 млрд. злотых (5,3 млрд. долларов). Речь идет как о деньгах, выделяемых государством, так и о частных пожертвованиях, и это соответствует одному проценту от национального ВВП государства.

По данным соцопроса, после начала войны 70% граждан Польши приняли участие в оказании помощи Украине, сейчас это продолжают делать 54% респондентов.

Напомним, Верховная Рада в знак благодарности Польше приняла в первом чтении по инициативе Зеленского законопроект об особом статусе поляков на Украине – например, им будет проще, чем другим иностранцам, устроиться на работу или получить медицинскую помощь.

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