Поляки превращают границу в ад для украинских перевозчиков

Игорь Шкапа.  
27.11.2023 10:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 803
 
Дзен, Польша, Транспорт, Украина


Польские перевозчики решили перейти к круглосуточной блокаде границы для украинских фур.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире транслируемого в обязательном порядке на Украине телемарафона заявил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Польские перевозчики решили перейти к круглосуточной блокаде границы для украинских фур. Об этом, передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Он уточнил, что польские перевозчики, которые с 6 ноября блокируют три КПП на границе с Украиной, с 27 ноября начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска «Медика-Шегини».

Представитель Госпогранслужбы Украины добавил, что до вчерашнего дня блокирование движения на этом пункте пропуска проходило с 10:00 до 21:00 по киевскому времени, после чего украинские фуры могли двигаться.

По словам Демченко, на границе со Словакией движение грузовиков местные протестующие разблокировали.

Напомним, что польские перевозчики требуют отменить введенные Брюсселем после начала СВО льготы для украинских коллег, обвиняя последних в недобросовестной конкуренции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть