Поляки превращают границу в ад для украинских перевозчиков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польские перевозчики решили перейти к круглосуточной блокаде границы для украинских фур.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире транслируемого в обязательном порядке на Украине телемарафона заявил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Он уточнил, что польские перевозчики, которые с 6 ноября блокируют три КПП на границе с Украиной, с 27 ноября начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска «Медика-Шегини».

Представитель Госпогранслужбы Украины добавил, что до вчерашнего дня блокирование движения на этом пункте пропуска проходило с 10:00 до 21:00 по киевскому времени, после чего украинские фуры могли двигаться.

По словам Демченко, на границе со Словакией движение грузовиков местные протестующие разблокировали.

Напомним, что польские перевозчики требуют отменить введенные Брюсселем после начала СВО льготы для украинских коллег, обвиняя последних в недобросовестной конкуренции.