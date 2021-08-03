Поляки превратили бандеровский фестиваль в «сатанинскую мессу»

03.08.2021, Тернополь, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Давно превратившийся в бандеровский шабаш проходящий в Тернополе ежегодный музыкальный фестиваль «Файнэ мисто» вляпался в скандал из-за польских блэк-металлистов.

Поляки из группы «Batushka» устроили на сцене настоящий «сатанизм», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На сцене установили икону Божьей Матери, гроб и подсвечники, сами польские блэкеры выступали в церковных облачениях. При этом подобные перфомансы являются обязательной составляющей выступлений данной группы, чего организаторы фестиваля не могли не знать.

Тем не менее, в ходе разразившегося скандала ответственные за мероприятие уверяли прессу, что, приглашая группу «Batushka», не имели целью оскорблять чувства христиан. Кроме того, сам мэр Тернополя Сергей Надал пригрозил закрыть фестиваль.

«Или организаторы обязуются проводить фестиваль «Файнэ мисто» без антихристианских групп, символов, без участия групп из России, либо не проводить его вообще. Требую от организаторов немедленно объяснить ситуацию и извиниться перед тернополянами за антихристианские действия», – призывал градоначальник.





При этом в соцсетях организаторов критиковали и за другие подобные безобразия, которые происходили в течение четырех дней на фестивале. В частности, за работу имитированной колокольни, в которой ежедневно псевдопастор венчал всех желающих, причащал пивом из водяного пистолета и приглашал к исповеди, а также – за сожжение «чучела» в форме креста. На фотографиях с конкурса маскарадных костюмов видно, что один из участников запихнул икону Иисуса Христа за шорты.

Как сообщают местные СМИ, официальную позицию организаторы так и не озвучили. Сначала было анонсировано заявление, однако позже представители мероприятия попросту перестали отвечать на звонки.

Произошедшее возмутило также бандеровскую «Украинскую Галицкую Партию». Последователи Бандеры и Шухевича на официальной странице в Facebook потребовали от правоохранителей дать оценку выступлению группы «Batushka».

«Песни с элементами литургических обрядов, перевернутые кресты и надругательство над христианской символикой – так запомнилось галичанам выступление польской группы «Batushka». Из-за пренебрежения к христианским ценностям украинцы сразу же окрестили перформанс «языческой мессой», а самих музыкантов – «сатанистами»… Наши юристы уже готовят соответствующее заявление в правоохранительные органы, поскольку считают, что есть все признаки нарушения статьи 161 УК, в которой говорится об «оскорблении чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями», – написали в своём заявлении бандеровцы и призвали «беречь собственные ценности и украинский духовную идентичность».

Примечательно, что под постом разразилась целая баталия. Подписчики разделились на тех, кто считает, что верующим было нанесено оскорбление, и тех, кто назвал инициативу партии «совком», архаикой и нарушением свободы вероисповедания.