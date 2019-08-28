Поляки приравняли Вучича к Путину

28.08.2019, Москва, Елена Острякова

Президента Сербии Александра Вучича, как и президента России Владимира Путина, не пригласили в Варшаву на торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию начала Второй мировой войны.

Об этом пишет сербское издание «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В министерстве иностранных дел Сербии, что на эти мероприятия приглашены только страны-участницы Евросоюза, НАТО и Восточного партнёрства. Эту же информацию подтвердили изданию в Посольстве Польши.

По мнению политолога Олега Бондаренко, это свидетельствует о политической позиции властей Польши, которые решили, что они являются «единственными уполномоченными по поминовению жертв Второй Мировой войны».

«Они и себя рисуют жертвами, которых разменяли Сталин с Гитлером, и будут, я уверен, одинаково клясть фашизм и коммунизм. Но при этом они умалчивают о пакте Гитлера и Пилсудского. Польша в 1934 году договаривалась с фашистской Германией, а в 38-м получила часть Чехословакии. Между тем, Сербия — наследница Югославии, которая была первой жертвой фашизма. По приказу Геринга был убит король Александр Первый», – сказал Бондаренко «ПолитНавигатору».

По его мнению, организация памятных мероприятий к 80-летию Второй Мировой войны показывает, как поляки собираются использовать эту дату в своих корыстных интересах.

«От истории там вообще не осталось и следа. Это праздник последних американских соглядатаев в Европе, на котором они постараются максимально утвердиться в этой роли дабы показать не симпатизирующему им Дональду Трампу свою необходимость. Самое страшное для них, если Вашингтон от них отвернется. Тогда их бесславная политическая деятельность закончится», – резюмировал политолог.