Поляки-призывники готовятся к бегству из страны, чтобы не воевать на Украине

Официальная польская пропаганда замалчивает факты отправки и гибели на Украине наемников из этой страны.

Об этом в эфире видеоблога «Ty сhЕ!?» заявил польский общественный и политический деятель Матуеш Пискорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас [об этом] вообще никто не говорит. Политически скажут, что какой-то из добровольцев погиб и что его привезли сюда, в Польшу, его тело, похоронят где-то в Польше. Я не считал, сколько было таких случаев, когда публично об этом вообще говорилось в польских СМИ, тем не менее, десятки, может, несколько десятков этих случаев, когда вообще публично говорилось об этом в польском общественном мнении.

Что я могу сказать? Если кто-то хочет стать самоубийцей, можно убить себя разными способами – повеситься и прочее, а можно отправиться на фронт, убивая еще. Конечно, зверский способ совершения самоубийства, потому что они еще пытаются убить других людей. Я считаю таких людей либо неадекватными, которые отправляются в качестве наемников», – заявил Пискорский.