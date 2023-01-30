Поляки-призывники готовятся к бегству из страны, чтобы не воевать на Украине

Анатолий Лапин.  
30.01.2023 15:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1038
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Польша, Россия, Сюжет дня, Украина


Официальная польская пропаганда замалчивает факты отправки и гибели на Украине наемников из этой страны.

Об этом в эфире видеоблога «Ty сhЕ!?» заявил польский общественный и политический деятель Матуеш Пискорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Официальная польская пропаганда замалчивает факты отправки и гибели на Украине наемников из этой страны....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«У нас [об этом] вообще никто не говорит. Политически скажут, что какой-то из добровольцев погиб и что его привезли сюда, в Польшу, его тело, похоронят где-то в Польше. Я не считал, сколько было таких случаев, когда публично об этом вообще говорилось в польских СМИ, тем не менее, десятки, может, несколько десятков этих случаев, когда вообще публично говорилось об этом в польском общественном мнении.

Что я могу сказать? Если кто-то хочет стать самоубийцей, можно убить себя разными способами – повеситься и прочее, а можно отправиться на фронт, убивая еще. Конечно, зверский способ совершения самоубийства, потому что они еще пытаются убить других людей. Я считаю таких людей либо неадекватными, которые отправляются в качестве наемников», – заявил Пискорский.

При этом, по мнению политика, риск втягивания Польши в противостояние с Россией на Украине, растет с каждым днем.

«Мы тут боимся другого риска, который тоже становится все более и более вероятным. Боимся, что действительно существует риск втягивания в эту войну. Тогда, по моим оценкам, подавляющее большинство польских мужчин призывного возраста на следующий день уже окажется на территории Германии. Это мое предположение и вывод, когда общаюсь с людьми, гражданами Польши».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть