Поляки продвигают в западной Белоруссии прозападные настроения

12.02.2020, Москва, Елена Острякова

Прозападные настроения сильны в западных областях Белоруссии и усиливаются благодаря активной политике Польши.

Об этом в эфире youtube-канала «СПЕЦ» заявил профессор Академии военных наук Александр Тихановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы говорил не о сепаратистских, а о прозападных настроениях. Западные районы Брестской и Гродненской области и север Витебской области настроены прозападно. В силу того, что до 39-го года они были в составе Польши. Но сравнивать западных украинцев и западных белорусов я бы не стал. Белорусы были в составе Российской империи, хоть и при Польше. А западные украинцы были в составе Автро-Венгерской империи. Поэтому у них такие брожения», – объяснил Тихановский.

Прозападные настроения, по его мнению, усиливаются из-за того, что среди населения много католиков.

«Есть гродненская католическая семинария, где преподавание идет на польском языке, что незаконно в Республике Беларусь, в которой государственными языками являются белорусский и русский. 65% священников граждане Польши. Польша очень сильно помогает епархиям, в том числе, и в денежном выражении. Они строят храмы даже там, где всего 20-30 прихожан», – сказал Тихановский.

По его словам, в западных областях Белоруссии Польша наиболее активно выдает гражданам «карты поляка», которые дают право на бесплатный проезд, бесплатное обучение и льготные кредиты. По оценкам Тихановского, в Польшу едет учиться в 10 раз больше молодых белорусов, чем в Россию.