Поляки пугают Украину: «Без нас не можете себя прокормить»

Вадим Москаленко.  
06.03.2024 15:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Польша, Сельское хозяйство, Украина


Без поддержки стран западного блока на Украине могут начаться серьёзные проблемы с продовольствием.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Без поддержки стран западного блока на Украине могут начаться серьёзные проблемы с продовольствием. Об...

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«С одной стороны, Украина – это большой производитель зерна и других культур. Но Украина не в состоянии обеспечить себя едой. Потому что кроме этих пяти-шести пунктов больше ничего нет. Наименований сельскохозяйственной продукции есть сотни. Но Украины выращивает около десятка, в больших масштабах. А всё остальное вынуждена покупать.

Есть много возможностей перехода на более дорогие и требовательные культуры. Но нужны механизмы, и финансовая поддержка. Этого не сделать за один день», – сказал экс-министр.

Он подчеркнул, что страны Европейского союза фактически кормят Украину, и снабжают её всем необходимым.

«Сегодня Украина сама в состоянии обеспечить зерном всю Европу. Но без скупки зерна ЕС, его продажи, программ поддержки, помощи чтобы часть земли использовалась на другие культуры, Украина будет не в состоянии обеспечить себя едой» – подытожил Кульпа.

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