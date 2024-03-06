Поляки пугают Украину: «Без нас не можете себя прокормить»
Без поддержки стран западного блока на Украине могут начаться серьёзные проблемы с продовольствием.
Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С одной стороны, Украина – это большой производитель зерна и других культур. Но Украина не в состоянии обеспечить себя едой. Потому что кроме этих пяти-шести пунктов больше ничего нет. Наименований сельскохозяйственной продукции есть сотни. Но Украины выращивает около десятка, в больших масштабах. А всё остальное вынуждена покупать.
Есть много возможностей перехода на более дорогие и требовательные культуры. Но нужны механизмы, и финансовая поддержка. Этого не сделать за один день», – сказал экс-министр.
Он подчеркнул, что страны Европейского союза фактически кормят Украину, и снабжают её всем необходимым.
«Сегодня Украина сама в состоянии обеспечить зерном всю Европу. Но без скупки зерна ЕС, его продажи, программ поддержки, помощи чтобы часть земли использовалась на другие культуры, Украина будет не в состоянии обеспечить себя едой» – подытожил Кульпа.
Спасибо!
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