Поляки раздражены новыми льготами для украинских беженцев

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Новости Украины

Портал «Neon» опубликовал материал с критикой решения властей Польши о предоставлении беженцам с Украины коммунальных квартир, плату за которые будут компенсировать местные бюджеты населенных пунктов.

«Стратегия должна быть реализована по всей стране, в миллионных масштабах и, конечно же, на деньги налогоплательщиков», – говорится в публикации.

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Автор подчеркивает, что, таким образом, местные органы власти «лишаются значительной части доходов».

«Правительство хочет, очевидно, распределить многомиллионную толпу украинцев по стране, обременяя их задачей поддерживать местные общины», – пишет издание.

Автор напоминает, что еще до начала российской СВО граждане Украины стали самыми массовыми иностранными покупателями недвижимости в Польше согласно статистике риэлторов. Площадь приобретенного метража жилья украинцами превысила то, что в совокупности приобретали немцы, белорусы, россияне, французы, англичане и итальянцы. При этом, когда дело касалось украинцев, МВД Польши зачастую закрывало глаза на норму закона, ограничивающую приобретение недвижимости в приграничных регионах.

На этом фоне цены на недвижимость остаются неподъемными для самих граждан Польши, а обещанные властями социальные программы не работают.

«Ну, видимо, это потому, что для правительства Третьей республики важнее качество и комфорт жизни украинских переселенцев в Польше», – говорится в публикации.