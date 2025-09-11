Поляки разместят у нас свою ПВО! – в Киеве воодушевление удавшейся провокацией с «российскими дронами»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская армия должна начать обучение польской, чтобы перейти к более тесному военному взаимодействию.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он говорит, что Польша не имеет понятия, как сбивать дроны, поскольку для их перехвата во время вчерашнего инцидента поднимала в небо авиацию, в частности истребители Ф-35.

«У них просто нет соответствующих протоколов, как с этим бороться. Плюс этой ситуации – в том, что Зеленский заявил, что Украина будет учить сбивать дроны», – рассуждал укро-политолог.

По его мнению, поляков нужно учить не только сбивать дроны, но и вести современную войну.